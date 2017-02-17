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05:39 (мск), источник: Интерфакс

Британский премьер объявила о продолжении давления на РФ

Тереза Мэй надеется надеется влиять на Москву вместе с Францией.

Источник: Reuters
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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется заручиться поддержкой французского коллеги Бернара Казнева в вопросах давления на Россию за политику в отношении Украины.

В статье, опубликованной во французской газете Le Figaro, Мэй отметила, что уверена, в «достижении единого (с Францией — ИФ) мнения в необходимости продолжения давления на Россию за ее агрессию и дестабилизацию ситуации на востоке Украины».

Как сообщалось, Бернар Казнев посетит Лондон в пятницу.

Британский премьер также заверила, что Лондон продолжит сотрудничество с Францией по Сирии в ООН, напомнив, что обе страны готовят проект резолюции Совета безопасности по применению химического оружия в Сирии.

Комментарии
3
А Б
Заявление Мэй является наглядным подтверждением того, что ЕС имеет решимость и возможности для оказания давления на РФ и без участия в этом процессе США. Воздействие на РФ необходимо продолжать до полного прекращения её вмешательства во внутренние дела суверенного соседнего государства.
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Александр Романский
Вероятно, происходит переформатирование коалиции Британии, Франции и Германии в вопросах сдерживании России. Т.е даже в случае изменения политики США линия ЕС продолжится в прежнем направлении.
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ЯГУАР
Дави - дави, да не лопни от натуги!!!
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