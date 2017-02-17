Британский премьер объявила о продолжении давления на РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется заручиться поддержкой французского коллеги Бернара Казнева в вопросах давления на Россию за политику в отношении Украины.

В статье, опубликованной во французской газете Le Figaro, Мэй отметила, что уверена, в «достижении единого (с Францией — ИФ) мнения в необходимости продолжения давления на Россию за ее агрессию и дестабилизацию ситуации на востоке Украины».

Как сообщалось, Бернар Казнев посетит Лондон в пятницу.

Британский премьер также заверила, что Лондон продолжит сотрудничество с Францией по Сирии в ООН, напомнив, что обе страны готовят проект резолюции Совета безопасности по применению химического оружия в Сирии.