Британский премьер объявила о продолжении давления на РФ
Тереза Мэй надеется надеется влиять на Москву вместе с Францией.
Тереза Мэй надеется надеется влиять на Москву вместе с Францией.
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU —
В статье, опубликованной во французской газете Le Figaro, Мэй отметила, что уверена, в «достижении единого (с Францией — ИФ) мнения в необходимости продолжения давления на Россию за ее агрессию и дестабилизацию ситуации на востоке Украины».
Как сообщалось, Бернар Казнев посетит Лондон в пятницу.
Британский премьер также заверила, что Лондон продолжит сотрудничество с Францией по Сирии в ООН, напомнив, что обе страны готовят проект резолюции Совета безопасности по применению химического оружия в Сирии.