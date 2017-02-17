Кандидатов на выборы-2017 в Приморье «Единая Россия» выберет 28 мая

Владивосток, 17 февраля, PrimaMedia.

Приморские единороссы начали подготовку к отбору кандидатов, которые представят партию на предстоящих в текущем году выборных кампаниях. Отбирать кандидатов для участия в выборах будут на праймериз, которые состоятся по всей стране 28 мая. В Приморье они пройдут по двум моделям: первой, предполагающей самое открытое голосование — во Владивостоке, и третьей, предполагающей закрытое внутрипартийное голосование — на всех остальных выборных территориях. Такие решения утвердил региональный политический совет партии на прошедшем в четверг, 16 февраля расширенном заседании.

О подготовке партии к выборам-2017 перед членами регионального политсовета выступила руководитель исполкома ЕР Ольга Кириенко.

Она доложила, что 7 февраля Генсовет партии утвердил положение по предварительному голосованию. Согласно ему, единый день предварительного партийного голосования состоится 28 мая по всей России.

— В этом году у нас пройдет восемь основных избирательных кампаний. Кроме Владивостока, это Артем, Арсеньев, Большой Камень, Находка, Фокино, Дальнегорск и Лазовский район. Также пройдет много довыборов и досрочных выборов в муниципальные комитеты. По рекомендации генсовета субъектам рекомендовано проводить праймериз в административных центрах по первой (самой открытой — прим. ред.) модели. Поэтому для Владивостока мы предлагаем выбрать первую модель, для остальных территорий — третью модель (50% — члены партии, 50% — представители общественных организаций — прим.ред.), — рассказала Кириенко.

Справка ИА PrimaMedia: В «Единой России» есть четыре модели внутрипартийных выборов. Первая позволяет принимать участие в праймериз всем желающим. Вторая — разрешает участвовать в предварительном голосовании всем жителям региона, которые предварительно зарегистрировались в качестве выборщиков. Согласно условиям третьей, в голосовании должны участвовать наряду с партийцами представители общественных организаций. А четвертая — самая закрытая — предполагает, что в праймериз могут участвовать только члены партии.

Также она предложила политсовету утвердить оргкомитет по подготовке к праймериз.

По ее словам, согласно положению о предварительном партийном голосовании оргкомитет должен состоять не менее чем из семи человек.

— В обязательном порядке в нем должны быть представлены секретарь регионального отделения, представитель «Молодой гвардии», представитель общественной организации, представитель СМИ, а также представитель совета сторонников партии. В добровольном — иные члены партии, — сообщила руководитель исполкома.

Оргкомитет займется подготовкой к предварительным партийным выборам. В полномочия организации войдут регистрация кандидатов, определение участков для голосования, формирование счетных комиссий и консультационная поддержка желающих принять участие в праймериз.

Прием заявлений на участие в праймериз от кандидатов во Владивостоке стартует 26 февраля и продлится до 27 апреля. Принимать документы от кандидатов будут в региональном исполкоме партии. На других выборных территориях отбор кандидатов на участие в праймериз стартует 6 марта и продлится до 27 апреля. Принимать документы будут в местных отделениях партии.

Члены политсовета единогласно утвердили все предложения — по моделям, по срокам и по оргкомитету.

Первое заседание оргкомитета состоится уже в пятницу, 17 февраля.