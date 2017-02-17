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07:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Глава Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ посетит Хабаровский край с рабочим визитом

Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ Константин Цицин посетит Хабаровский край с рабочим визитом.

Источник: Reuters

Он приедет 20 февраля. Константин Цицин встретится с губернатором региона Вячеславом Шпортом. Глава Фонда оценит ход выполнения региональных программ по капремонту и переселению граждан из аварийного жилья. Также он осмотрит завод по выпуску полиэтиленовых труб в ТОР «Хабаровск».

Вместе с главой региона гендиректор Фонда примет участие в церемонии присвоения таблички дому образцового содержания по адресу улица Лазо, 13, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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