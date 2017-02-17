Глава Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ посетит Хабаровский край с рабочим визитом
Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ Константин Цицин посетит Хабаровский край с рабочим визитом.
Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ Константин Цицин посетит Хабаровский край с рабочим визитом.
Он приедет 20 февраля. Константин Цицин встретится с губернатором региона Вячеславом Шпортом. Глава Фонда оценит ход выполнения региональных программ по капремонту и переселению граждан из аварийного жилья. Также он осмотрит завод по выпуску полиэтиленовых труб в ТОР «Хабаровск».
Вместе с главой региона гендиректор Фонда примет участие в церемонии присвоения таблички дому образцового содержания по адресу улица Лазо, 13, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на