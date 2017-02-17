Россия предложила Уругваю купить комсомольские суперджеты

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

Россия предложила Уругваю рассмотреть возможность покупки самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-уругвайских переговоров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

«Предложили партнерам рассмотреть возможность закупок самолетов Sukhoi Superjet и МС-21», — сказал Путин по итогам встречи со своим коллегой из Уругвая.