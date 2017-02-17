Россия предложила Уругваю купить комсомольские суперджеты
Об этом по итогам переговоров заявил президент России Владимир Путин.
Об этом по итогам переговоров заявил президент России Владимир Путин.
Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.
Россия предложила Уругваю рассмотреть возможность покупки самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам
«Предложили партнерам рассмотреть возможность закупок самолетов Sukhoi Superjet и МС-21», — сказал Путин по итогам встречи со своим коллегой из Уругвая.