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06:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Россия предложила Уругваю купить комсомольские суперджеты

Об этом по итогам переговоров заявил президент России Владимир Путин.

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

Россия предложила Уругваю рассмотреть возможность покупки самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-уругвайских переговоров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

«Предложили партнерам рассмотреть возможность закупок самолетов Sukhoi Superjet и МС-21», — сказал Путин по итогам встречи со своим коллегой из Уругвая.

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