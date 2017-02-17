Муниципалитеты просят отменить запрет на выдачу участков в частную собственность в поселках на Байкале

Об этом 15 февраля 2017 года сообщил председатель думы Иркутского района Александр Менг во время муниципального часа «Развитие системы особо охраняемых природных территорий в Иркутской области», прошедшего на сессии Законодательного собрания Иркутской области, сообщает пресс-служба ЗС.

Александр Менг также предложил внести изменения в постановление правительства РФ № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории», чтобы закрепить четкие признаки незатронутых природных территорий, на которых запрещено строительство зданий и сооружений. Кроме того, предлагается не распространять запрет на строительство зданий и сооружений на землях населенных пунктов в границах, установленных генеральными планами муниципальных образований.

Александр Менг рассказал, что в Иркутском районе три муниципальных образования — Голоустненское, Листвянское, Большереченское с населением более 7 тыс. человек входят в центральную экологическую зону Байкала, где есть ограничения, которые препятствуют не только развитию муниципалитетов, но и ставят под угрозу существование населенных пунктов. В частности, председатель думы отметил, что особые сложности создают запрет на предоставление земельных участков в частную собственность и запрет на строительство любых зданий и сооружений, в том числе жилых домов.

Аналогичная обстановка сложилась в Ольхонском и Слюдянском районах. Как заметила председатель думы Ольхонского района Елена Мотошкина, данными запретами нарушаются права на получение льготными категориями граждан, например, многодетными семьями, бесплатно в собственность земельных участков для строительства жилья. «В каком направлении должна развиваться территория, каким образом район должен привлекать молодых специалистов при наличии существующих ограничений неясно», — сказала Елена Мотошкина.

Елена Мотошкина предложила рассмотреть возможность определения правового положения земель сельхозназначения, включенных в состав Прибайкальского нацпарка, и установления особого режима использования этих земель, разработки и утверждения положения о режиме их использования.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков сообщил, что перечисленные проблемы, а также вопросы, связанные с необходимостью проведения экологической экспертизы при строительстве объектов, обсудят на ближайшем заседании профильной комиссии в Госдуме РФ. Говоря о развитии особо охраняемых природных территорий в регионе, министр сообщил, что из 42 муниципальных образований Иркутской области ООПТ местного значения образованы только в Иркутске: «Кайская роща» и «Водоохранная зона Ершовского водозабора». Заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Роман Габов напомнил, что в прошлом году депутаты внесли изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», дополнив его категорией ООПТ местного значения, но на практике оказалось, что присвоить какой-либо местности такой статус довольно сложно. «Оказывается, то в муниципальном образовании не хватает средств, то участок находится на федеральных землях и т. д. Но нам поступает много обращений от инициативных граждан, беспокоящихся за состояние уникальных природных мест в своих территориях, таких неравнодушных граждан нужно поддерживать», — подчеркнул Роман Габов.

Министр заверил, что в ближайшее время будет собрана рабочая группа для рассмотрения таких инициатив. Говоря о планах на 2017 год, он также рассказал, что ведется подготовка материалов, обосновывающих образование ООПТ природный парк «Витязь», решается вопрос о целесообразности образования ООПТ «Линевые озера», а также планируется завершить работу по образованию ООПТ местного значения «Птичья Гавань» в Черемховском районе.

Вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова заметила, что вопросам развития системы особо охраняемых природных территорий в Иркутской области особое внимание должно уделяться в стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.