Доминикана может закупить нижегородские автобусы

«Да, конечно, доминиканцы хотели бы партнерских отношений с этим российским городом. Доминикана закупает автобусы за рубежом и, возможно, вскоре мы приобретем автобусы компании “ГАЗ”. О них очень хорошие отзывы», — рассказал NewsNN советник посольства Республики Доминикана Нина Кабреро.

Представитель посольства Боливарианской республики Венесуэла считает, что с Нижним Новгородом было бы интересно сотрудничать в промышленной сфере. «Мы ждем предложений от администрации вашего города, и с удовольствием передадим их через посольство руководству страны» — заметила она.

«Я вдохновился тем, как активно Нижний Новгород работает с Абхазией, и уверен, что следует расширять сотрудничество. Мы могли бы продумать взаимодействие в сфере бизнеса, культуры и образования» — сообщил чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии Знаур Гассиев.

16 февраля представители администрации Нижнего Новгорода посетили Посольство Абхазии в России, где заключили договор о сотрудничестве с Сухумом на 2017 год. Документ подписали заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина и заместитель мэра Сухума Леон Кварчия в присутствии Чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в РФ Игоря Ахба.