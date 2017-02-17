Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
08:14 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников и Николай Дёмкин обсудили взаимодействие

«Единая Россия» — это ресурс губернатора"

Как стало известно «Новому компаньону», 15 февраля состоялась встреча в режиме «тет-а-тет» и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Николая Дёмкина.

По словам Николая Дёмкина, на встрече обсуждался самый широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие в ходе грядущих выборов губернатора.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Мы уже встречались с и. о. губернатора Пермского края Максимом Решетниковым и обсуждали важнейшие задачи, стоящие перед Пермским краем. Речь шла о ситуации в экономике, необходимости строительства важнейших инфраструктурных, социальных объектов, обеспечения людей жильём и многих других актуальных задачах.

Встреча была длительной, обстоятельной и прошла очень продуктивно. Видно, что Максим Геннадьевич хорошо понимает сложности сегодняшнего периода, намерен систематизировать и решать все вопросы. Уверен, что решение этих вопросов будет эффективным.

Поднималась и тема взаимодействия с партией «Единая Россия». Максим Решетников хорошо понимает, что ведущая роль в решении политических вопросов сегодня принадлежит «Единой России». Наша партия — это ресурс президента России, ресурс губернатора.

Николай Иванов, политконсультант:

— В том, что в числе первых личных встреч и. о. губернатора Максима Решетникова была встреча с лидером единороссов Прикамья Николаем Дёмкиным, нет ничего удивительного. Ни для кого не секрет, что избавиться от приставки «и. о.» глава региона будет через процедуру выборов, и для этого поддержку «Единой России» переоценить невозможно. Дело даже не только в том, что это пропрезидентская партия, от которой логично выдвигаться. Дело ещё и в том, что у «Единой России» в крае, по последним оценкам, рейтинг около 50%, и этим ресурсом нужно воспользоваться.

Встреча была, по моим данным, около часа. Это значит, что глава региона и лидер «Единой России» в Прикамье имели действительно содержательный, а не «протокольный» диалог. Думаю, обсуждались уже конкретные позиции по поводу расстановки политических сил в регионе и предстоящих выборов.

Отмечу также, что Решетников — первый из пяти вновь назначенных в последнее время глав регионов, который встретился с местным лидером «Единой России». Это говорит о том, что для него действительно важна поддержка реготделения партии, он адекватно оценивает этот ресурс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Игра в напёрстки
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
ЦБ собрался оценить доступность банков для инвалидов
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Фильм Би-би-си про российских болельщиков шокировал дипломатов
Тереза Мэй объявила о продолжении давления на Россию
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Регистрация жилья в России оказалась парализована
В Петербурге изменят систему расселения коммуналок
Под Калининградом с молотка продадут старинный замок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь