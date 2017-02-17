Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Москву
(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой посетит Москву. Об этом сообщается на официальном портале Правительства РТ.
(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой посетит Москву. Об этом сообщается на официальном портале Правительства РТ.
В столице РФ Рустам Минниханов планирует принять участие в заседании бюро Высшего совета всероссийской политической партии «Единая Россия».
Предполагается, что заседание состоится во второй половине дня.