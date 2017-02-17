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09:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Москву

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой посетит Москву. Об этом сообщается на официальном портале Правительства РТ.

В столице РФ Рустам Минниханов планирует принять участие в заседании бюро Высшего совета всероссийской политической партии «Единая Россия».

Предполагается, что заседание состоится во второй половине дня.

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