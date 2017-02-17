Жители Канавинского района перестанут страдать от неприятного запаха — Белов

Кроме того, запах исчезнет около строящегося стадиона «Нижний Новгород».
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов пояснил, что на «Гордеевской улице пахнет, потому что ранее там разрешили врезать ливневую канализацию в канализационный коллектор». По его словам, в 2017 года там установят клапан, который избавит жителей от неприятного запаха.
«А вот ситуация на улице Бетанкура несколько сложнее. Там нужен ремонт на канализационной насосной станции. Его начнут уже весной», — сказал он.
В Московском районе неприятный запах с Нижегородского масло-жирового комбината исчезнет к концу 2017 года.