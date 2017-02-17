Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Депутат Госдумы извинился за свои слова о христианах и иудеях
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
10Ежегодный Венецианский карнавал
1275-летие Солнца нации
14В США прошла самая престижная выставка собак
10:00 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Жители Канавинского района перестанут страдать от неприятного запаха — Белов

Жители Канавинского района Нижнего Новгорода перестанут страдать от неприятного запаха, который распространяется в районе Московского вокзала (улица Гордеевская). Об этом NewsNN сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, запах исчезнет около строящегося стадиона «Нижний Новгород».

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов пояснил, что на «Гордеевской улице пахнет, потому что ранее там разрешили врезать ливневую канализацию в канализационный коллектор». По его словам, в 2017 года там установят клапан, который избавит жителей от неприятного запаха.

«А вот ситуация на улице Бетанкура несколько сложнее. Там нужен ремонт на канализационной насосной станции. Его начнут уже весной», — сказал он.

В Московском районе неприятный запах с Нижегородского масло-жирового комбината исчезнет к концу 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Фильм Би-би-си про российских болельщиков шокировал дипломатов
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Москвичи нашли способ защитить жилье от мошенников
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями В четверг, 16 февраля, у спортсменов родилась дочь.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь