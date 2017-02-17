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09:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Представительство Новосибирской области в Москве не собираются закрывать

НОВОСИБИРСК, 16 февраля, РИА ФедералПресс. Информация о закрытии созданного в 2008 году представительства Новосибирской области в Москве, распространенная некоторыми СМИ, является ложной. Об этом РИА «ФедералПресс» сообщили в администрации губернатора Новосибирской области.

О том, что представительство Новосибирской области в Москве скоро закроют, впервые новосибирские СМИ сообщили еще в 2012 году, когда тогдашний губернатор Василий Юрченко провел реорганизацию учреждения. История повторилась вновь: на этот раз появились сообщения о том, что «власти Новосибирской области собираются упразднить постоянное представительство региона в Москве».

Постпредство Новосибирской области в Москве находится по адресу Скатертный переулок, 25.

Как сообщил «ФедералПресс» первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, постоянное представительство региона в столице продолжит свою работу: «Представительство больше не будет органом исполнительной власти — оно переходит в статус казенного учреждения, что поможет минимизировать расходы. При этом все его функции сохранятся в полном объеме».

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