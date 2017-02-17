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09:21 (мск), источник: Om1.ru

Мэра Омска Двораковского предложили выбрать на второй срок

Известные эксперты в области местного самоуправления считают, что так называемые «белые воротнички» из финансовых и ресурсоснабжающих корпораций не справятся с управлением городом и «погрязнут в помойке», так как у них нет опыта антикризисного управления.

С неожиданным заявлением выступил сегодня доктор юридических наук Александр Костюков, являющийся известным экспертом в области муниципального самоуправления. Он отметил, что люди из просочившегося в СМИ списка потенциальных мэров могут не справиться с ситуацией, так как экономическая обстановка остается сложной и в Омске имеется множество инфраструктурных и коммунальных проблем, требующих при разрешении опыта антикризисной работы.

Костюков предостерег власти от резких кадровых решений, предложив трезво проанализировать ситуацию и оставить в итоге мэра Вячеслава Двораковского на второй срок.

Александр Костюков, завкафедрой государственного и муниципального права юридического факультета ОмГУ им. Достоевского, доктор юридических наук, профессор:

— Человек проработал пять лет в условиях жесточайшего экономического кризиса, и город ни насколько не упал за это время. Второй очень важный момент: он проработал в период активной подготовки к празднованию 300-летия Омска, и город достойно провел юбилей, при реальном отсутствии ресурсов. И в-третьих, он имеет опыт огромный управления и знает проблемы города, так как в том или ином качестве давно работает в городе Омске. В свое время, когда я еще был студотрядовцем, он уже руководил областным штабом студенческих отрядов.

При этом Костюков отметил, что у нового мэра нет своей команды, и на ее формирование понадобится время. Кроме того, принятый в городе порядок назначения мэра руками депутатов Горсовета вообще кажется ему не самым прозрачным и эффективным.

 — Сейчас придет какая-нибудь свиристелка — я это так условно называю, никого конкретно не имея ввиду, у него или у нее нет своей команды. Она год только будет въезжать в тему и потом жидко обделается. Зачем это делать? И потом, Двораковский был выбран всенародно, а это очень важно. А эти все келейные варианты на горсовете — из области колоссальной коррупции. Это простые, но довольно убедительные аргументы, — отметил Костюков.

Комментируя то, что рейтинг действующего мэра среди населения сейчас не очень высок, профессор отметил, что эта ситуация искусственная, раздутая в интересах определенных групп.

Александр Костюков, профессор:

— Считаю, что идет организованная травля мэра, и кто за этим может стоять, вы, наверное, догадываетесь. Фамилии я называть не буду. Но на самом деле за этим стоит огромная глупость. Люди думают, что они чем-то управляют. Но на самом деле они ничем не управляют. Все граждане и все учреждения работают сами по себе, безо всякой координации. Никакой ощутимой координации ни в городе, ни в области нет. Есть только фамилии людей, которые получают высокие зарплаты. Вот, например, идет наезд на тему того, что плохо убираются улицы города от снега. Я вам могу сказать, что в таком крупном городе, в третьем по численности городе страны Новосибирске снег убирается еще хуже, чем в Омске. Хотя там мощнее и город, и губернатор очень мощный, у которого два срока на посту мэра Новосибирска. Это все от лукавого. Попробуй убери такие территории на такой технике, которая в Омске. У нас вся техника 50-х и 60-х годов. Ее 20 раз уже отремонтировали, и то центральные улицы убраны прилично.

Костюков считает, что чисто технологически мэра Двораковского можно оставить на второй срок: для этого нужна лишь воля губернатора, несмотря на то, что сейчас три персоны согласовываются Москвой. Напомним, в списках значатся гендиректор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест, управляющий Омским отделением «Сбербанка» Игорь Меркулов и министр природных ресурсов Александр Винокуров.

Александр Костюков, профессор:

— Ну, что значит «проходят согласование»? Их же согласовывает губернатор, а не дядя Ваня какой-нибудь. Если губернатор будет настаивать на той или иной кандидатуре, то его ведь послушают. Сразу скажу, что фигура уровня Юрия Глебова, с которым мы недавно простились, в обойме у губернатора Назарова нет. Но из всех попавших в ротацию персон мэр Двораковский является самым опытным, причем имеющим опыт работы в экстремальных условиях. Тут появились рассуждения о том, что надо менеджера. Какого менеджера? Где мы его возьмем? Не дай бог, попадет на должность мэра финансист. Как он эти помойки будет чистить? Он же в них захлебнется.

По мнению эксперта, люди из финансово благополучных корпораций не имеют опыта антикризисного управления, поэтому с их назначением связаны определенные риски. И если они не справятся с ситуацией, то первыми от этого пострадают рядовые жители города.

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