Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Аваков пообещал России десятки тысяч убитых, а ЕС- толпы беженцев
Степашин об отставке главы Карелии: "Он вынужден был уйти"
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
10Ежегодный Венецианский карнавал
1275-летие Солнца нации
14В США прошла самая престижная выставка собак
09:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выявят наиболее эффективные инициативы НКО

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Общественная палата Башкортостана приглашает социально ориентированные некоммерческие организации республики принять участие в конкурсе «Профессиональных достижений СО НКО РБ».

Конкурс проводится с целью содействия профессиональному развитию организаций и стимулирования общественного участия в социально-экономическом развитии региона.

Деятельность организаций будет оцениваться в номинациях: «Лучшая программа», «Лучший проект», «Лучшая акция», «Лучший старт», «Лучший благотворительный проект», «Лучший сайт».

Достижения сотрудников НКО оценят по номинациям: «Профессионал в сфере управления», «Профессионал в сфере развития общественных связей», «Профессионал в сфере привлечения ресурсов», «Профессионал в сфере управления финансами», «Профессионал в сфере социальных услуг».

Заявки на участие принимаются до 15 марта на электронный адрес oprb2011@mail.ru. Консультации по участию в конкурсе осуществляет Аппарат Общественной палаты РБ: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95. Телефон: (347) 218−12−52.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Фильм Би-би-си про российских болельщиков шокировал дипломатов
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Москвичи нашли способ защитить жилье от мошенников
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями В четверг, 16 февраля, у спортсменов родилась дочь.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь