Для госсекретаря США не нашлось места в отелях Бонна

К тому времени, когда глава американского Госдепа подтвердил свое участие в совещании, «все отели были уже зарезервированы», отмечает агентство, добавляя, что все, кто хотел встретиться с Тиллерсоном, включая главу британского МИД Бориса Джонсона, вынуждены были тратить время на дорогу.

В сообщении указывается, что госсекретарь США старается избегать обещания с прессой. В частности, перед началом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым помощники Тиллерсона быстро удалили журналистов из зала, где она проходила, что вызвало недоуменный вопрос российского дипломата: «Почему их выгоняют?». Bloomberg не сообщает, что ответил на это госсекретарь.

Агентство обратило внимание, что после встречи Тиллерсон ограничился кратким заявлением представителям СМИ о том, что общение было «продуктивным» и «был затронут широкий круг проблем, представляющих взаимный интерес», отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

В то же время, описывая встречу Тиллерсона с Джонсоном, Bloomberg сообщило, что когда журналистов после традиционного рукопожатия двух глав внешнеполитических ведомств выпроводили с места встречи, британский министр заметил: «Хорошее начало. Нас что, еще записывают?». На это госсекретарь сказал: «Они никогда не отступятся».