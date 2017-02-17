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10:27 (мск), источник: Интерфакс

Для госсекретаря США не нашлось места в отелях Бонна

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Устроители совещания министров иностранных дел G20 в Бонне вынуждены были поселить госсекретаря США Рекса Тиллерсона в санатории в 30 минутах езды от города в связи с отсутствием мест в городских отелях, сообщило агентство Bloomberg.

Источник: AFP 2017

К тому времени, когда глава американского Госдепа подтвердил свое участие в совещании, «все отели были уже зарезервированы», отмечает агентство, добавляя, что все, кто хотел встретиться с Тиллерсоном, включая главу британского МИД Бориса Джонсона, вынуждены были тратить время на дорогу.

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В сообщении указывается, что госсекретарь США старается избегать обещания с прессой. В частности, перед началом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым помощники Тиллерсона быстро удалили журналистов из зала, где она проходила, что вызвало недоуменный вопрос российского дипломата: «Почему их выгоняют?». Bloomberg не сообщает, что ответил на это госсекретарь.

Агентство обратило внимание, что после встречи Тиллерсон ограничился кратким заявлением представителям СМИ о том, что общение было «продуктивным» и «был затронут широкий круг проблем, представляющих взаимный интерес», отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

В то же время, описывая встречу Тиллерсона с Джонсоном, Bloomberg сообщило, что когда журналистов после традиционного рукопожатия двух глав внешнеполитических ведомств выпроводили с места встречи, британский министр заметил: «Хорошее начало. Нас что, еще записывают?». На это госсекретарь сказал: «Они никогда не отступятся».

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