Владимир Путин встретился с бывшими главами ряда регионов

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — прокомментировал он кадровые перестановки.



По словам главы государства, за годы работы бывших губернаторов регионы изменились в лучшую сторону. «Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает — и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов», — заявил господин Путин.



Напомним, в администрации сразу нескольких регионов недавно произошли кадровые перестановки. 6 февраля в отставку ушел глава Пермского края Виктор Басаргин, 8 февраля — глава Бурятии Вячеслав Наговицын, 13 февраля — губернатор Новгородской области Сергей Митин, 14 февраля сложил полномочия глава Рязанской области Олег Ковалев, а 15 февраля — губернатор Карелии Александр Худилайнен.