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09:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин встретился с бывшими главами ряда регионов

Вчера вечером президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей.

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — прокомментировал он кадровые перестановки.

По словам главы государства, за годы работы бывших губернаторов регионы изменились в лучшую сторону. «Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает — и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов», — заявил господин Путин.

Напомним, в администрации сразу нескольких регионов недавно произошли кадровые перестановки. 6 февраля в отставку ушел глава Пермского края Виктор Басаргин, 8 февраля — глава Бурятии Вячеслав Наговицын, 13 февраля — губернатор Новгородской области Сергей Митин, 14 февраля сложил полномочия глава Рязанской области Олег Ковалев, а 15 февраля — губернатор Карелии Александр Худилайнен.

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