Губернатор Назаров заявил на открытии IT-форума в Омске, что XXI век немыслим без роботов

Сегодня, 17 февраля, губернатор Омской области Виктор Назаров открыл IT -форум «Робофест — Западная Сибирь. Омск». Он озвучил главный приз, привлекший иногородних участников и юных изобретателей из Казахстана: на этом мероприятии впервые будет разыгрываться поездка на всероссийские соревнования по робототехнике.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Уважаемые участники и гости, приятно видеть, что основные участники — молодые люди. Это наше будущее, на которое мы надеемся. Россия всегда была знаменита физиками, математиками, инженерами. Привить интерес к этим профессиям — наша основная задача. За последние годы в Омской области открыты более 90 классов с физическим и IT-уклоном, в которых обучаются более 10 тысяч человек. Ребята уже определились, кем станут. На этот форум приехали 200 команд, это вдвое больше, чем в прошлом году. Потому как впервые мы разыгрываем поездку на всероссийские соревнования по робототехнике в Москву. 21 век без роботов уже немыслим.