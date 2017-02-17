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09:47 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров заявил на открытии IT-форума в Омске, что XXI век немыслим без роботов

Глава омского региона считает, что основная задача облправительства — воспитание и обучение программистов, владеющих современными технологиями.

Сегодня, 17 февраля, губернатор Омской области Виктор Назаров открыл IT -форум «Робофест — Западная Сибирь. Омск». Он озвучил главный приз, привлекший иногородних участников и юных изобретателей из Казахстана: на этом мероприятии впервые будет разыгрываться поездка на всероссийские соревнования по робототехнике.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Уважаемые участники и гости, приятно видеть, что основные участники — молодые люди. Это наше будущее, на которое мы надеемся. Россия всегда была знаменита физиками, математиками, инженерами. Привить интерес к этим профессиям — наша основная задача. За последние годы в Омской области открыты более 90 классов с физическим и IT-уклоном, в которых обучаются более 10 тысяч человек. Ребята уже определились, кем станут. На этот форум приехали 200 команд, это вдвое больше, чем в прошлом году. Потому как впервые мы разыгрываем поездку на всероссийские соревнования по робототехнике в Москву. 21 век без роботов уже немыслим.

Отметим, что работа IT-форума будет проходить с 17 по 18 февраля.

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