Губернатор Назаров заявил на открытии IT-форума в Омске, что XXI век немыслим без роботов
Глава омского региона считает, что основная задача облправительства — воспитание и обучение программистов, владеющих современными технологиями.
Глава омского региона считает, что основная задача облправительства — воспитание и обучение программистов, владеющих современными технологиями.
Сегодня, 17 февраля, губернатор Омской области Виктор Назаров открыл IT -форум «Робофест — Западная Сибирь. Омск». Он озвучил главный приз, привлекший иногородних участников и юных изобретателей из Казахстана: на этом мероприятии впервые будет разыгрываться поездка на всероссийские соревнования по робототехнике.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Уважаемые участники и гости, приятно видеть, что основные участники — молодые люди. Это наше будущее, на которое мы надеемся. Россия всегда была знаменита физиками, математиками, инженерами. Привить интерес к этим профессиям — наша основная задача. За последние годы в Омской области открыты более 90 классов с физическим и
Отметим, что работа