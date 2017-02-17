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10:10 (мск), источник: Newtimes.kz

Акишев высказался о критике в свой адрес

Председатель Нацбанка Данияр Акишев прокомментировал активность СМИ в отношении деятельности финансового регулятора, сообщает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу организации.

Источник: Newtimes.kz

«Критика в СМИ должна быть. Могу сказать, что деловые СМИ всегда работают с регулятором на высоком профессиональном уровне, объективно освещают его деятельность. Мы удовлетворены их компетентным подходом. Но мы также считаем, что критика СМИ должна быть объективной. Другое дело, если критика не связана с деятельностью Национального Банка, а персонифицируется, то возникает вопрос: почему?», — сказал Акишев в ходе интервью изданию «Деловой Казахстан».

На вопрос журналиста о значении политической поддержки, которую Глава Нацбанка получил в феврале текущего года, Акишев ответил, что «Нацбанку было важно получить от Президента высокую оценку своей работы».

«Доверие Главы государства — самая важная основа той работы, которую мы проводим. Президент хорошо знает все проблемные вопросы финансового рынка, очень ценит честное, объективное мнение. Поэтому изначально моя политика заключалась именно в том, чтобы открыто, честно говорить и Главе государства, и обществу о проблемах, которые у нас есть», — отметил глава Нацбанка.

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