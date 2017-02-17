Евгений Куйвашев и Владимир Мау договорились о совместной работе по созданию проектных офисов в Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, перед церемонией подписания соглашения Евгений Куйвашев и Владимир Мау провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили механизмы совместной работы. Ректор РАНХиГС поблагодарил губернатора за эффективное взаимодействие сторон на протяжении многих лет.

«Сегодня мы эффективно сотрудничаем по двум ключевым направлениям — это экспертно-аналитическая работа, а также подготовка и переподготовка государственных и муниципальных служащих. Но перед нами стоит еще одна задача. Президент России обозначил 11 приоритетных направлений работы, по которым нам необходимо перейти на проектное управление, создав в регионе соответствующие проектные офисы. Мы уже приступили к выполнению этой задачи. Безусловно, нам необходимы опыт и знания, которые аккумулированы сегодня в РАНХиГС», — отметил Евгений Куйвашев.

По словам Владимира Мау, в конце прошлого года на базе академии по поручению российского Правительства создан Центр проектного менеджмента. Ректор академии назвал его «штабом при федеральном правительстве по обеспечению методического и учебного процессов» при переходе на проектное управление. Он выразил готовность организовать аналогичный центр на региональном уровне при Уральском институте управления — филиале РАНХиГС. Это предложение было поддержано губернатором.

Еще одно перспективное направление сотрудничества Свердловской области и Российской академии народного хозяйства и государственной службы, по мнению Владимира Мау, связано с обучением региональных инвесткоманд — представителей субъекта РФ, отвечающих за привлечение инвестиций на территорию региона.

«Команда от Свердловской области в прошлом году успешно проходила у нас подготовку. Это очень интересный опыт», — отметил ректор РАНХиГС, добавив, что это направление необходимо развивать и дальше.

Кроме того, он сообщил, что по поручению главы государства вуз сегодня активно занимается формированием новых подходов к подготовке государственных и муниципальных служащих. Это еще один приоритет в совестной работе филиала РАНХиГС и правительства Свердловской области на ближайший год.