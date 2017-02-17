Нидерланды ожидают возобновления поисковых работ на месте падения «Боинга» MH17

«Наши контактные лица в регионе сообщили, что возобновят поиск тел погибших и личных вещей весной, как только сойдет снег», — заявил Блок.

Нидерланды ожидают восстановления поисковых работ на месте падения «Боинга» MH17 на Донбассе для обнаружения человеческих останков. Из таким заявлением в письме к парламентариям выступил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок, передает DW.

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При этом, Блок отрицает заявления прессы, о том, что на Донбассе «еще многое можно найти».

Как сообщалось, в январе нидерландский журналист нашел на Донбассе фрагмент кости одной из жертв трагедии. Члены семей погибших заявили, что будут добиваться новых поисковых работ.