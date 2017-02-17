Нидерланды ожидают возобновления поисковых работ на месте падения «Боинга» MH17
Продолжить поиски тел и личных вещей жертв планируют весной.
Продолжить поиски тел и личных вещей жертв планируют весной.
Нидерланды ожидают восстановления поисковых работ на месте падения «Боинга» MH17 на Донбассе для обнаружения человеческих останков. Из таким заявлением в письме к парламентариям выступил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок, передает DW.
«Наши контактные лица в регионе сообщили, что возобновят поиск тел погибших и личных вещей весной, как только сойдет снег», — заявил Блок.
При этом, Блок отрицает заявления прессы, о том, что на Донбассе «еще многое можно найти».
Как сообщалось, в январе нидерландский журналист нашел на Донбассе фрагмент кости одной из жертв трагедии. Члены семей погибших заявили, что будут добиваться новых поисковых работ.
Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в