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10:45 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Выбирать объекты благоустройства будут сами жители

Депутаты обсудили проблемы Челябинской области.

В Законодательном Собрании области впервые после многолетнего перерыва решили выслушать мнение представителей городов и сёл. В Челябинске прошло совещание региональных депутатов с муниципальными и районными, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Обсуждали только то, что волнует жителей всей области — капитальные ремонты, ЖКХ, здравоохранение. Отдельные вопросы возникли по программе благоустройства городов — выясняли, как определять объекты, которые следует отремонтировать. Ответ однозначен — выбирать их должны сами граждане.

Живое обсуждение вызвали новые правила ведения бизнеса, разбирались, в каких городах предпринимателям придется менять кассовую технику на новые модели, а где пока можно поработать на старой. Практика проводить такие встречи существовала давно, но потом районные депутаты посчитали, что накладно лишний раз ездить в областной центр, и они сами смогут разобраться в изменениях в законе, поэтому проводить такие совещания перестали.

«По прошествии времени поняли, что допустили ошибку. С председателями нужно общаться, нужно обсуждать вопросы, которые возникают. Сегодня мы пригласили министра здравоохранения, замминистра ЖКХ. Из первых уст они получат информацию, которую можно будет использовать в работе», — отмечает Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания Челябинской области.

Пока областные депутаты планируют встречаться с районными и муниципальными — раз в квартал.

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