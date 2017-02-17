В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск

«Особо важным в деятельности трубопроводных войск и службы горючего с 2015 года по настоящее время является обеспечение горючим группировки ВКС в Сирии. В короткие сроки там была создана соответствующая материальная база, уникальная логистическая система — “сирийский экспресс”, обеспечившая оперативные поставки горюче-смазочных материалов в соответствии с необходимой потребностью войск», — сказал он на военно-исторической конференции по случаю 65-летия создания трубопроводных войск и 81-й годовщины образования службы горючего.

«В настоящее время на авиабазе Хмеймим введен в строй централизованный заправщик топливом с возможностью заправки 20 самолетов одновременно», — рассказал замминистра, отметив, что в будущем «система подачи горючего войскам в Сирии будет усовершенствована за счет использования магистральных сборно-разборных трубопроводов третьего поколения на основе труб из высокопрочных металлокомпозитов».