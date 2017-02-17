В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Обеспечение
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Обеспечение
«Особо важным в деятельности трубопроводных войск и службы горючего с 2015 года по настоящее время является обеспечение горючим группировки ВКС в Сирии. В короткие сроки там была создана соответствующая материальная база, уникальная логистическая система — “сирийский экспресс”, обеспечившая оперативные поставки
«В настоящее время на авиабазе Хмеймим введен в строй централизованный заправщик топливом с возможностью заправки 20 самолетов одновременно», — рассказал замминистра, отметив, что в будущем «система подачи горючего войскам в Сирии будет усовершенствована за счет использования магистральных
Булгаков напомнил, что в 2016 году Вооруженным силам РФ было поставлено более 2 млн тонн нефтепродуктов, из них 1,3 млн тонн авиационного топлива для заправки воздушных судов и 40 тысяч тонн мазута для кораблей ВМФ. «Это позволило обеспечить вылеты самолетов дальней авиации в различные регионы мира и военное присутствие кораблей
Он также отметил, что в 2014—2015 годах военные трубопроводчики «с честью выполнили поставленные правительством РФ задачи по обеспечению водой населения Республики Крым». Так, в 2014 году было развернуто 80 км полевых магистральных трубопроводов (ПМТ) и подано 700 тысяч тонн питьевой воды жителям
«Использование военными трубопроводчиками ПМТ позволило избежать гуманитарной катастрофы в Крыму, обеспечив водой население и промышленность республики», — констатировал Булгаков.