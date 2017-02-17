«Сухой закон» прошел экспертизу в Общественной палате Челябинской области — в целом, представители власти, медики, активисты предложение поддержали, но внесли важные корректировки, которые учитывают как интересы бизнеса, так и здоровье людей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты региона. В обсуждении приняли участие члены и эксперты Общественной палаты, парламентарии Заксобрания, представители полиции, Минсельхоза, Роспотребнадзора и специалисты из областной наркологической больницы. Свое слово также сказали члены Союза пивоваров России.

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Напомним, что запретить продажу алкоголя по определенным дням и в определенных местах предложило руководство регионального Главка МВД, ссылаясь на рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По их мнению, спиртные напитки лучше не продавать в праздничные дни, а также в периоды проведения крупных политических, спортивных и культурных мероприятий. Глава региона Борис Дубровский поручил провести общественную экспертизу данного законопроекта и отметил, что решение будет принято только после полного анализа всех «за» и «против». «Все мы понимаем, что Челябинской области необходимы меры по снижению алкоголизации населения и профилактики преступности в состоянии опьянения. Но при этом важно понимать, что меры эти должны быть продуманными и взвешенными. Закон не должен способствовать росту теневого рынка, не должен отразиться на легальных продажах алкоголя или негативно сказаться на занятости работников сферы торговли и услуг», — заявил председатель Общественной палаты Олег Дубровин. Участники круглого стола обсудили три предложения законопроекта. По первому из них удалось прийти к общему решению. Инициативу запретить продажу крепкой алкогольной продукции с 22.00 до 10.00 эксперты поддержали. Депутат Заксобрания Илья Бархатов при этом добавил, что считает целесообразным еще больше сузить этот промежуток времени и запретить продажу алкоголя после 17.00 в воскресенье. Второе предложение — о предоставлении органам местного самоуправления права ограничивать реализацию алкогольной продукции в розничных сетях в праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий — также было принято большинством.

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