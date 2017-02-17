Аксенов исключил наличие мошенников в свободной экономической зоне Крыма

Ранее Минэкономразвития РФ предложило меры по фильтрации юрлиц, которые хотели бы стать резидентами крымской свободной экономической зоны. По данным министра экономического развития республики Крым Андрея Мельникова, около 200 из 737 резидентов СЭЗ Крыма не предоставили отчетности о своей деятельности.

«Есть неотработанные нюансы, технического характера (в работе СЭЗ). Мошенничества никакого нет», — сказал Аксенов.

Глава Крыма, комментируя информацию о том, что почти треть резидентов СЭЗ Крыма не предоставили отчетность о своей деятельности, сказал, что это связано с некоторыми вопросами выработки регламента, пересечения зон таможенного союза и т. д. При этом Аксенов сообщил, что у него постоянно проходят встречи с потенциальными инвесторами и многие вопросы приходится решать «в ручном режиме».

«Ряд вопросов по СЭЗ обсудим в пятницу (17 февраля — ред.) в Москве на совещании. Мы их анализируем и хотим, чтобы до III Ялтинского экономического форума (пройдет в апреле 2017 года — ред.) все эти вопросы были сняты, все механизмы, обозначенные в документах должны работать», — сказал Аксенов.

В начале февраля глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания правительства сообщил о приходе крупного инвестора, готового вложить в экономику республики 800 миллионов долларов. Проекты инвестора касаются развития животноводческого комплекса в республике. Аксенов отметил, что инвестор «из сопредельного государства», но не назвал, откуда именно и отметил, что будет лично курировать тему.

Закон о создании в Крыму и Севастополе СЭЗ вступил в силу 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.