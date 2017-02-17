Депутата Советска лишат полномочий за сокрытие доходов и недвижимости

О том, что один из народных избранников предоставил недостоверные сведения о доходах и имуществе своей семьи, стало известно после проверки прокуратуры.

В его декларации не было указано, что за работу в окружном Совете депутатов он получил около 110 тысяч рублей.

«В документе также не было указано, что в 2015 году дохода от работы в ООО “Тильзит такси” в сумме 56 тысяч рублей и от работы в ООО “АЛЕКСАНДРиЯ” — 53 тысячи рублей. Кроме того, в справке об имуществе не нашли отражения и сведения о двух квартирах — его и супруги», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор посчитал, что депутат нарушил требования Федерального закона «О противодействии коррупции». Стоит вопрос о досрочном прекращении его полномочий.