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12:06 (мск), источник: Actualitati.md

В ЕС будет создана общая армия

Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Как передает BBC, авторами документа являются бывший премьер-министр Бельгии и ответственный за переговоры о Brexit Ги Верхофстадт.

В поддержку инициативы выступили 283 евродепутата, еще 269 высказались против и 83 воздержались. Отмечается, что одобрение Европарламента может запустить реформу основополагающего договора ЕС.

Речь идет фактически об ограничении или полной ликвидации права стран-членов ЕС отказываться от выполнения коллективных решений.

Между тем вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС пока не является приоритетом.

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