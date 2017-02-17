В ЕС будет создана общая армия

Как передает BBC, авторами документа являются бывший премьер-министр Бельгии и ответственный за переговоры о Brexit Ги Верхофстадт.

В поддержку инициативы выступили 283 евродепутата, еще 269 высказались против и 83 воздержались. Отмечается, что одобрение Европарламента может запустить реформу основополагающего договора ЕС.

Речь идет фактически об ограничении или полной ликвидации права стран-членов ЕС отказываться от выполнения коллективных решений.