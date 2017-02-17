В ЕС будет создана общая армия
Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии, сообщает Actualitati.md.
Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии, сообщает Actualitati.md.
Как передает BBC, авторами документа являются бывший
В поддержку инициативы выступили 283 евродепутата, еще 269 высказались против и 83 воздержались. Отмечается, что одобрение Европарламента может запустить реформу основополагающего договора ЕС.
Речь идет фактически об ограничении или полной ликвидации права
Между тем