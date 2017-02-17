Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Американские СМИ: Путин вновь перехитрил нас
Захарова прокомментировала иск, по которому стала соответчиком
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
"Ушла из семьи и украла деньги": сын Васильевой об экс-жене
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Самый грязный город в мире
11:36 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский примет участие в инвестиционном форуме Сочи-2017

Делегация от Приморья во главе с губернатором Владимиром Миклушевским примет участие в ежегодном российском инвестиционном форуме.

Источник: Вести Приморье

Сочинский форум — традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, форум пройдет с 27 по 28 февраля в главном медиацентре Олимпийского парка. В этом году ключевая тема инвестиционного форума — «Новые проекты для роста».

В рамках деловой программы Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам с участием глав субъектов Российской Федерации.

Структура деловой программы Российского инвестиционного форума состоит из трех тематических блоков. Это блок «Новая региональная политика. Возможности для развития», посвященный проектному управлению, реализации нацпроектов, функционированию ТОРов. Второй блок «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» станет площадкой для обсуждения существующих механизмов поддержки бизнеса, улучшения деловой инфраструктуры, мер по повышению деловой активности в регионах. Отдельное внимание уделят молодежному и женскому предпринимательству в России. Тематический блок «Реализуя проекты для жизни» посвящен будет обсуждению проектов, направленных на создание комфортной среды для жизни в регионах страны, включая развитие образования, здравоохранения, социальной и жилищной инфраструктуры, пространственного развития.

Кроме того, в рамках Форума пройдет церемония вручения наград «Премии развития — 2017», учрежденной Внешэкономбанком. В 2017 году конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший инфраструктурный проект», «Лучший проект в отраслях промышленности», «Лучший проект по комплексному развитию территорий», «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий», «Лучший проект в области экологии и “зеленых” технологий» и «Лучший экспортный проект».

В течение двух дней работы Форума участники также смогут посетить выставку инвестиционных проектов.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский примет участие в пленарном заседании, которое проведет премьер-министр Дмитрий Медведев. Его участники обсудят реализацию программы комфортной среды в регионах. Кроме того, глава Приморья намерен поучаствовать в нескольких секциях, посвященных повышению эффективности инвестиций в рамках территорий опережающего развития (ТОСЭР), новым условиям ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

Отметим, в этом году в работе Форума примут участие около четырех тысяч человек. Сочинский форум традиционно собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, российских губернаторов, представителей деловых и научных кругов. Так, о своем участии уже заявили руководители иностранных компаний из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, Франции, Швейцарии и Японии. Руководители российских компаний «ЛУКОЙЛ», Фонда «Сколково», правления Сбербанка России, АФК «Система», Банка ВТБ, ПАО «Газпром», АО «Росгеология» и другие.

От представителей федеральных органов власти — заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, заместители председателя правительства РФ Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, а также министры РФ по делам Северного Кавказа, сельского хозяйства, энергетики, промышленности и торговли, транспорта, труда и социальной защиты, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития и другие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Новостройки в Северном округе Москвы резко подорожали
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь