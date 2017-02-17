Госсовет определил группу «льготников капремонта»

Соответствующий закон принят в пятницу на внеочередном заседании крымского парламента, сообщает пресс-служба Госсовета.

Согласно документу, полная компенсация расходов на капремонт предоставляется достигшим 80 лет собственникам жилых помещений, одиноко проживающим и неработающим, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Компенсация в размере 50% положена достигшим возраста 70 лет собственникам жилых помещений, одиноко проживающим и неработающим, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

В законе говорится, что в случае, когда собственник жилого помещения имеет право на компенсацию по двум и более основаниям, указанным в документе, меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований на выбор гражданина.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что, поскольку накопительная система финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предполагает длительный период накопления средств на проведение соответствующего ремонта, вышеуказанным категориям граждан необходимо осуществлять платежи за услуги и работы, «которые ими в силу их возраста не будут получены».

Как отметил председатель Госсовета Владимир Константинов, порядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для ряда категорий граждан установит Совет министров РК. Глава крымского парламента добавил, что финансирование расходов будет осуществляться с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, потребность которых на 2017 год составляет 94 миллиона 266 тысяч рублей.

Ранее в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма подчеркнули, что предоставление компенсации не освобождает граждан от оплаты взноса: в квитанциях начисленные суммы указываются в размере 100%. Расходы будет возмещать отдел социальной защиты в виде ежемесячной денежной компенсации в установленном законодательном

порядке, уточнили в минЖКХ.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Совет министров РК утвердил минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2017 год в размере 6,16 рубля.