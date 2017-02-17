Заместителем Александра Речицкого назначили полицейского с 19-летним стажем

В Красноярском крае назначили заместителя главы ГУ МВД по Красноярскому краю. Эту должность займет начальник оперативного отдела краевой полиции Юрий Якушев. Приказ о назначении подписал глава регионального МВД Александр Речицкий.

Юрий Якушев родился 4 августа 1975 года в Назарове. После прохождения военной службы в 1996 году поступил в органы внутренних дел. В период с 2004 по 2007 годы возглавлял отделения ПДН ОВД по городу Назаровскому району. С 20 мая 2016 года по сегодняшний день он был назначен на должность начальника оперативного отдела ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«За время службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся ведомственными наградами МВД России», — рассказали про Якушева в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, что 29 января 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Речицкого на должность главы ГУ МВД по Красноярскому краю. С мая 2011 года по январь 2017 года Речицкий работал главой МВД России по республике Адыгея.