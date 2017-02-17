Первое заседание Парламента РМ состоится на следующей неделе
Об этом заявил спикер Парламента Республики Молдова Андриан Канду, сообщает Actualitati.md.
Об этом заявил спикер Парламента Республики Молдова Андриан Канду, сообщает Actualitati.md.
Кроме этого, Канду выступил с рядом предложений для музыкального лицея Чиприан Порумбеску, одним из которых стало учреждение традиции в начале и конце каждой сессии парламента исполнения учащимися гимна Республики Молдова.
Впервые выступить в парламенте лицеистам предстоит на следующей неделе.