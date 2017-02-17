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12:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сенатор Иркутской области Виталий Шуба встретился с министром посольства Японии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от Иркутской области Виталий Шуба встретился с министром посольства Японии в России Токуро Фуруя.

Встреча была инициирована японской стороной. Одной из тем беседы стали вопросы экономического и культурного сотрудничества Приангарья и Японии, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу сенатора Виталия Шубы.

В последние полгода сотрудничество двух стран заметно активизировалось.

«Так, в ноябре 2016 года в Токио побывала делегация Совета Федерации под председательством спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. В декабре состоялся официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию, по итогам которого подписано 12 межведомственных и межправительственных, а также 68 коммерческих двусторонних документов», — сказал Виталий Шуба.

Также в декабре в Совете Федерации начал работу Консультативный совет по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, созданный по аналогии с Дискуссионным клубом Палаты советников Парламента Японии. В его состав вошли ряд сенаторов от разных регионов, в том числе Виталий Шуба. В январе этого года в Совете Федерации прошло совместное совещание представителей Консультативного совета и Дискуссионного клуба, на котором председательствовали Валентина Матвиенко и глава Дискуссионного клуба Хиросигэ Сэко. На совещании обсуждалось взаимодействие по проектам межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации и провинций Японии.

Виталий Шуба отметил, что одной из тем его беседы с Токуро Фуруя стали вопросы экономического и культурного сотрудничества Иркутской области и Японии, которая является вторым по значимости (после КНР) торговым партнером региона. В области действуют совместные российско-японские предприятия. Побратимские отношения установлены между шестью городами области и Японии.

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