Сенатор Иркутской области Виталий Шуба встретился с министром посольства Японии

Встреча была инициирована японской стороной. Одной из тем беседы стали вопросы экономического и культурного сотрудничества Приангарья и Японии, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу сенатора Виталия Шубы.

В последние полгода сотрудничество двух стран заметно активизировалось.

«Так, в ноябре 2016 года в Токио побывала делегация Совета Федерации под председательством спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. В декабре состоялся официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию, по итогам которого подписано 12 межведомственных и межправительственных, а также 68 коммерческих двусторонних документов», — сказал Виталий Шуба.

Также в декабре в Совете Федерации начал работу Консультативный совет по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, созданный по аналогии с Дискуссионным клубом Палаты советников Парламента Японии. В его состав вошли ряд сенаторов от разных регионов, в том числе Виталий Шуба. В январе этого года в Совете Федерации прошло совместное совещание представителей Консультативного совета и Дискуссионного клуба, на котором председательствовали Валентина Матвиенко и глава Дискуссионного клуба Хиросигэ Сэко. На совещании обсуждалось взаимодействие по проектам межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации и провинций Японии.