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12:42 (мск), источник: РИА Новости

Голодец призвала достроить перинатальный центр в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Ольга Голодец в пятницу обсудит с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким вопросы достройки в городе крупного перинатального центра.

Источник: РИА Новости

«Будем обсуждать сегодня. Конечно, нужно построить. Здесь даже дискутировать не о чем», — сказала вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь, губернатор Городецкий отметил, что для региона вопрос достройки перинатального центра, стены которого уже возведены, принципиальный. Для завершения строительства и оборудования, по его словам, требуется еще 4,5 миллиарда рублей.

«Для нас принципиальный вопрос — перинатальный центр. Будем обсуждать. Самое главное — мы в этом году запустим проект строительства семи поликлиник в Новосибирске по концессионному соглашению. В этом году построим сразу 25 ФАПов в сельских территориях», — сказал губернатор.

Возведение перинатального центра в Новосибирске началось в 2013 году, однако было остановлено из-за нехватки финансирования. В настоящее время уже готов семиэтажный корпус.

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