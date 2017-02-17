Голодец призвала достроить перинатальный центр в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 17 фев — РИА Новости.
НОВОСИБИРСК, 17 фев — РИА Новости.
«Будем обсуждать сегодня. Конечно, нужно построить. Здесь даже дискутировать не о чем», — сказала
В свою очередь, губернатор Городецкий отметил, что для региона вопрос достройки перинатального центра, стены которого уже возведены, принципиальный. Для завершения строительства и оборудования, по его словам, требуется еще 4,5 миллиарда рублей.
«Для нас принципиальный вопрос — перинатальный центр. Будем обсуждать. Самое главное — мы в этом году запустим проект строительства семи поликлиник в Новосибирске по концессионному соглашению. В этом году построим сразу 25 ФАПов в сельских территориях», — сказал губернатор.
Возведение перинатального центра в Новосибирске началось в 2013 году, однако было остановлено