Голодец призвала достроить перинатальный центр в Новосибирске

«Будем обсуждать сегодня. Конечно, нужно построить. Здесь даже дискутировать не о чем», — сказала вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь, губернатор Городецкий отметил, что для региона вопрос достройки перинатального центра, стены которого уже возведены, принципиальный. Для завершения строительства и оборудования, по его словам, требуется еще 4,5 миллиарда рублей.

«Для нас принципиальный вопрос — перинатальный центр. Будем обсуждать. Самое главное — мы в этом году запустим проект строительства семи поликлиник в Новосибирске по концессионному соглашению. В этом году построим сразу 25 ФАПов в сельских территориях», — сказал губернатор.