В Омске Клименко остался доволен местными IT-технологиями и Сбербанком

Сегодня, 17 февраля на IT-форуме советник президента по интернет-технологиям, владелейц Liveinternet и «Медиаметрики» Герман Клименко высказал свое мнение об IT-поле Омской области.

Он остался доволен увиденным.

Герман Клименко, советник президента по развитию IT-технологий, сопредседатель Liveinternet:

— У вас есть квалифицированные специалисты и предприятия. Понятно, что со Сбербанком сложно сравнивать любой банк, и очень сложно сравнивать с Москвой — там другие деньги. Но на общем фоне губерний вы неплохо выглядите. Вы идете в верном направлении, потенциал очень большой.

Напомним, Герман Клименко пробудет в Омске до вечера сегодняшнего дня. Он прилетел вчера, 16 февраля.