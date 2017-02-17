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12:39 (мск), источник: Om1.ru

В Омске Клименко остался доволен местными IT-технологиями и Сбербанком

Советник президента по интернет-технологиям выразил свои впечатления об омском информационно-техническом поле.

Сегодня, 17 февраля на IT-форуме советник президента по интернет-технологиям, владелейц Liveinternet и «Медиаметрики» Герман Клименко высказал свое мнение об IT-поле Омской области.

Он остался доволен увиденным.

Герман Клименко, советник президента по развитию IT-технологий, сопредседатель Liveinternet:

— У вас есть квалифицированные специалисты и предприятия. Понятно, что со Сбербанком сложно сравнивать любой банк, и очень сложно сравнивать с Москвой — там другие деньги. Но на общем фоне губерний вы неплохо выглядите. Вы идете в верном направлении, потенциал очень большой.

Напомним, Герман Клименко пробудет в Омске до вечера сегодняшнего дня. Он прилетел вчера, 16 февраля.

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