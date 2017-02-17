В Омске Клименко остался доволен местными IT-технологиями и Сбербанком
Советник президента по
Советник президента по
Сегодня, 17 февраля на
Он остался доволен увиденным.
Герман Клименко, советник президента по развитию
— У вас есть квалифицированные специалисты и предприятия. Понятно, что со Сбербанком сложно сравнивать любой банк, и очень сложно сравнивать с Москвой — там другие деньги. Но на общем фоне губерний вы неплохо выглядите. Вы идете в верном направлении, потенциал очень большой.
Напомним, Герман Клименко пробудет в Омске до вечера сегодняшнего дня. Он прилетел вчера, 16 февраля.