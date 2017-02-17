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12:40 (мск), источник: СуперОмск

Кандидатов в мэры Омска будут утверждать тайно

Опубликовано официальное решение горсовета по порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Омска.

Источник: Reuters

Решение ОГС о проведении конкурса по отбору главы города заняло две полосы муниципальной газеты «Третья столица». В глаза сразу бросается ряд любопытных пунктов. В частности, по решению конкурсной комиссии из зала, где будет проходить голосование за кандидатов, могут удалить всех присутствующих. Речь, похоже, идет о самих кандидатах, а также о представителях СМИ.

Кроме того, из документа не ясно, возможно ли присутствие общественности и СМИ на собеседовании кандидатов.

«Фильтр» членов комиссии пройдет не менее двух соискателей на должность мэра, набравших по результатам голосования наибольшее число голосов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», конкурсная комиссия должна быть сформирована не позже, чем за четыре месяца до истечения срока полномочий действующего мэра, то есть к 11 марта. С этой даты свои заявки могут начать подавать претенденты. Отбор кандидатов будет проходить в три этапа: подача заявок в течение как минимум 20 дней, их регистрация и личное собеседование комиссии с каждым из претендентов. Прошедшие отбор комиссии кандидаты уже будут рассматриваться на заседании горсовета.

Напомним, что конкурсная комиссия будет состоять из 12 человек: по одному представителю каждой парламентской партии из горсовета, два почетных гражданина и люди, назначенные губернатором.

На ежегодной пресс-конференции Виктор Назаров внезапно озвучил имена своих фаворитов на должность мэра Омска: глава омского филиала Сбербанка Игорь Меркулов, директор «Омскводоканала» Сергей Шелест (якобы его лоббирует депутат ГД Андрей Голушко) и министр природных ресурсов Омской области Александр Винокуров.

Впрочем, сами кандидаты по крайней мере публичных амбиций на мэрский престол в своих ответных комментариях не проявляли. Не исключено, что к моменту подачи заявок появятся новые неожиданные фамилии, которые могут демонстрировать более активное рвение к креслу градоначальника.

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