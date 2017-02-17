21 мая в Ростовской области пройдут дополнительные выборы
Новых депутатов Законодательного собрания региона должны будут выбрать жители Семикаракорска, Новошахтинска, Красносулинского,
Новых депутатов Законодательного собрания региона должны будут выбрать жители Семикаракорска, Новошахтинска, Красносулинского,
Проект соответствующего постановления рассмотрели на внеочередном заседании донского парламента.
Поводом для проведения дополнительного голосования стало прекращение депутатских полномочий законодателей от двух одномандатных округов.