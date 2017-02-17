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13:07 (мск), источник: Интерфакс

Депутатов Госдумы весной отправят на военные сборы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Депутатам Госдумы весной этого года предстоит пройти военные сборы, сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.

Источник: РИА "Новости"

«Сборы мы проводим регулярно, планируем проводить сборы и с нынешним составом Государственной думы — мы это сделаем весной», — сказал Панков, отвечая на вопросы депутатов. На заседании Госдумы в пятницу обсуждается законопроект, вносящий поправки в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе», которые рассматриваются в первом чтении.

Как уточнил Панков, конкретные сроки проведения военных сборов будут согласованы с Госдумой.

Комментарии
22
Сергей Саморуков
Прошу вести трансляцию он-лайн по телевидению "Дума в окопах" . А то Петросян забодал с "Кривым зеркалом".
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Берёзка
Жириновского не отправлять )) дойдёт же таки до Индийского океана.
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Paladdin
На лесоповал их надо отправить, а не на военные сборы.
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