Депутатов Госдумы весной отправят на военные сборы

«Сборы мы проводим регулярно, планируем проводить сборы и с нынешним составом Государственной думы — мы это сделаем весной», — сказал Панков, отвечая на вопросы депутатов. На заседании Госдумы в пятницу обсуждается законопроект, вносящий поправки в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе», которые рассматриваются в первом чтении.

Как уточнил Панков, конкретные сроки проведения военных сборов будут согласованы с Госдумой.