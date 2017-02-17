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13:25 (мск), источник: Om1.ru

Назаров и Клименко подписали договор об IT- сотрудничестве

Губернатор Омской области считает, что документ будет способствовать воспитанию программистов в регионе, от детсада до предприятия.

Источник: Максим Кармаев

Сегодня, 17 февраля, в ходе IT-форума губернатор Омской области Виктор Назаров и советник президента по интернет-технологиям Герман Клименко подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам Германа Клименко, задача документа — развивать современные технологии на основе реальной экономики.

Герман Клименко, советник президента по IT-технологиям:

 — Я являюсь одновременно советником президента и председателем Liveinternet. Это не просто так. Моя основная задача — дублировать на интернет реальную экономику. Реальная экономика находится в губерниях, это сельское хозяйство, промышленность, образование, производство. У нас огромные наработки по импортозамещению и робототехнике. Наша страна переживает не лучше времена. Наши коллеги поставили нас перед жестким выбором по импортозамене программного обеспечения. Мы готовы всем помогать законодательно и технически.

А губернатор Омской области добавил, что для региона важно воспитать инженеров от детсада и до предприятия.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Нам сегодня необходимо развивать интернет-технологии и моделировать, встраивать их в уровни народного хозяйства. Этот форум помогает понять: чтобы воспитать инженера, программиста, надо начинать с детсада и вести его до предприятия.

Отметим, что главным призом соревнований по робототехнике в Омске станет поездка в Москву на всероссийский этап конкурса.

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