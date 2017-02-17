Назаров и Клименко подписали договор об IT- сотрудничестве
Губернатор Омской области считает, что документ будет способствовать воспитанию программистов в регионе, от детсада до предприятия.
Губернатор Омской области считает, что документ будет способствовать воспитанию программистов в регионе, от детсада до предприятия.
Сегодня, 17 февраля, в ходе
По словам Германа Клименко, задача документа — развивать современные технологии на основе реальной экономики.
Герман Клименко, советник президента по IT-технологиям:
— Я являюсь одновременно советником президента и председателем Liveinternet. Это не просто так. Моя основная задача — дублировать на интернет реальную экономику. Реальная экономика находится в губерниях, это сельское хозяйство, промышленность, образование, производство. У нас огромные наработки по импортозамещению и робототехнике. Наша страна переживает не лучше времена. Наши коллеги поставили нас перед жестким выбором по импортозамене программного обеспечения. Мы готовы всем помогать законодательно и технически.
А губернатор Омской области добавил, что для региона важно воспитать инженеров от детсада и до предприятия.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Нам сегодня необходимо развивать
Отметим, что главным призом соревнований по робототехнике в Омске станет поездка в Москву на всероссийский этап конкурса.