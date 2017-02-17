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14:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция опровергла заявления о подготовке к разгону блокады Донбасса

В пятницу утром в Бахмут на место блокады Донбасса выезжала следственно-оперативная группа для проведения следственных действий, поскольку «уже открыто четыре производства», сообщили правоохранители.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители опровергают заявление о подготовке к силовому разгону участников торговой блокады Донбасса, в пятницу утром в Бахмут на место блокады выезжала следственно-оперативная группа для проведения следственных действий, поскольку «уже открыто четыре производства», сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Ранее в пятницу организатора блокады в Донбассе заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм.

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«Сегодня снова “Укрзализныця” обратилась с заявлением о том, что до сих пор заблокирован и захвачен тепловоз. Одна следственно-оперативная группа приезжала, чтобы провести следственные действия», — пояснили в отделе коммуникации.

При этом в полиции опровергли заявление штаба торговой блокады Донбасса.

«Это только их версия, и она не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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