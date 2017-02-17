Вице-премьер Голодец: «Программа противодействия ВИЧ и СПИД вынесена на новый уровень»

— Новосибирская система здравоохранения отличается очень высокой технологичностью, и сегодня врачи здесь могут делать передовые операции, которые полностью меняют качество жизни человека. Мы только что видели пациентов, которым фактически возвращено нормальное состояние, которые до этого жили с болезнями, требовавшими постоянного сиюминутного ухода. Мы возлагаем большие надежды на развитие здравоохранения в Новосибирской области, и сегодня предметно обсудим, как будет развиваться инфраструктура всего социального сектора. Это касается и здравоохранения, и системы образования. Но то, что я сейчас вижу — это огромный сдвиг.

Также вице-премьер заявила, что программа противодействия распространению ВИЧ и СПИД вынесена на новый уровень, и ожидается кратное увеличения охвата лечением больных ВИЧ.

Я была здесь два с половиной года назад, и то, что коллеги идут такими темпами, вселяет надежду и радость, — заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, посетив «Федеральный центр нейрохирургии» по адресу ул. Немировича-Данченко, 132 в Новосибирске.

Осмотрев операционную центра, Ольга Голодец отметила: это вторая такая операционная на территории РФ, и ее появление в Новосибирске — знаменательно.

Речь зашла и о Новосибирском перинатальном центре, недостроенный корпус которого хорошо виден в окна Федерального центра нейрохирургии. Каковы перспективы поддержки проекта?

— Будем обсуждать сегодня эту тему, — пообещала Ольга Голодец. — Конечно, нужно достраивать. Здесь даже дискутировать не о чем.

Что же касается других планов, которые реализует регион, о них упомянул губернатор Владимир Городецкий:

— В 2017 году по концессионному соглашению мы запустим проект строительства в городе Новосибирске семи поликлиник. Построим 25 ФАПов в сельских территориях.

Еще один актуальный вопрос, оказавшийся в фокусе внимания — обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

— Начиная с этого года, программа противодействия распространению ВИЧ и СПИД вынесена на новый уровень, — пояснила Ольга Голодец. — В бюджете заложены отдельной строчкой средства, начались торги, все лекарства будут в регионах. И мы ожидаем кратного увеличения охвата лечением больных ВИЧ. Очень важна задача пропаганды, объяснения, потому что, к сожалению, большая часть людей заражается совершенно понятными методами, и от этого можно уберечь — особенно молодежь. Лечение, информационная работа — основные приоритеты.