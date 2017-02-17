Кадровые ротации в Алуште: председателя горсовета избрали главой администрации
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости (Крым). Алуштинский горсовет избрал главой администрации города Галину Огневу, действующего руководителя городского совета.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости (Крым). Алуштинский горсовет избрал главой администрации города Галину Огневу, действующего руководителя городского совета.
Об этом РИА Новости (Крым) сообщил заместитель председателя горсовета Борис Егоров.
По его словам, кандидатуру Огневой на внеочередной сессии совета в пятницу единогласно поддержали все 23 местных депутата, участвовавших в заседании.
В то же время против кандидатуры Михаила Татауровского, которая также рассматривалась на этот пост, проголосовали 20 депутатов, еще трое воздержались.
«Пока (с Огневой — ред.) не подписан контракт, Галина Ивановна будет исполнять обязанности (главы муниципального образования городской округ Алушта, председателя городского совета — ред.). На следующей внеочередной сессии, когда она сложит полномочия, фракции выдвинут кандидатуры (на должность председателя горсовета — ред.), за которые проголосуют (депутаты — ред.)», — пояснил Егоров.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в январе 2017 года депутаты горсовета Алушты одобрили досрочное прекращение полномочий главы администрации города Игоря Сотова, которого в декабре 2017 года отстранил от должности глава Крыма Сергей Аксенов.
Позже, 14 февраля, конкурсная комиссия приняла решение о выдвижении на должность главы администрации Алушты двух кандидатов: председателя городского совета Галины Огневой и предпринимателя Михаила Татауровского, который ранее работал в администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Галина Огнева родилась в 1960 году в пгт Липовая Долина Сумской области. В 1988 году окончила Симферопольский государственный университет по специальности «преподаватель русского языка и литературы». С 1994 по 2010 год работала