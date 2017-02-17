Кадровые ротации в Алуште: председателя горсовета избрали главой администрации

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил заместитель председателя горсовета Борис Егоров.

По его словам, кандидатуру Огневой на внеочередной сессии совета в пятницу единогласно поддержали все 23 местных депутата, участвовавших в заседании.

В то же время против кандидатуры Михаила Татауровского, которая также рассматривалась на этот пост, проголосовали 20 депутатов, еще трое воздержались.

«Пока (с Огневой — ред.) не подписан контракт, Галина Ивановна будет исполнять обязанности (главы муниципального образования городской округ Алушта, председателя городского совета — ред.). На следующей внеочередной сессии, когда она сложит полномочия, фракции выдвинут кандидатуры (на должность председателя горсовета — ред.), за которые проголосуют (депутаты — ред.)», — пояснил Егоров.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в январе 2017 года депутаты горсовета Алушты одобрили досрочное прекращение полномочий главы администрации города Игоря Сотова, которого в декабре 2017 года отстранил от должности глава Крыма Сергей Аксенов.

Позже, 14 февраля, конкурсная комиссия приняла решение о выдвижении на должность главы администрации Алушты двух кандидатов: председателя городского совета Галины Огневой и предпринимателя Михаила Татауровского, который ранее работал в администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.