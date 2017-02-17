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15:21 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев поручил провести внеплановые противопожарные проверки во всех округах Краснодара с самостроями

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести в Краснодаре внеплановые проверки на противопожарную безопасность.

Источник: ЮГА.ру

Мэр краевой столицы Евгений Первышов рассказал, что всего от пожара пострадали 322 человека, 189 погорельцев живут в пунктах временного размещения.

По его словам, это уже третий пожар в микрорайоне. Там проведут проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности. Около 100 исков находятся в прокуратуре в исполнительном производстве, они касаются, в том числе, приведения домов в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кондратьев заявил, что инспектировать надо не только район, но и весь город. Он поручил провести внеплановые поверки на противопожарную безопасность во всех округах Краснодара, где есть самострои. Кондратьев отметил, что к процессу надо привлечь общественников и ТОСы.

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