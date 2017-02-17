В США в нескольких крупных городах мигранты устроили забастовку

Акция была организована с целью показать администрации президента США Дональда Трампа, как много иммигранты делают для экономики страны на фоне жестких указов главы государства по отношению к приезжим, говорится в сообщении.
«Города это почувствовали в четверг в связи с закрытием бизнесов и отказа иммигрантов тратить деньги в этот день», — отмечает CNN.
По данным телеканала, «многие иммигранты и владельцы бизнеса отказались работать в знак солидарности».
Узнав об акции, некоторые сотрудники ресторанов проделали «двойную работу» наперед, чтобы бизнес не пострадал.
Например, в заведении Little Red Fox в Вашингтоне, руководитель которого Мэтт Карр позволил устроить «забастовку» своим работникам, хотя их работа и является важной составляющей его бизнеса.
В четверг отказалась от работы в окружной администрации Санхуана Гонзалес, чья семья переехала в Техас из Мексики в 1988 году, чтобы работать на ферме. «Я сказала своей дочери, что сегодня мы не покупаем что-либо и не едим вне дома», — сказала Гонзалес. Также прекратила работу сотрудница косметического салона в Далласе. О забастовках на крупных предприятиях не сообщается.
Вместе с тем, из-за «Дня без иммигрантов» пострадала и культурная жизнь.
В частности, в штате Массачусетс руководство музея живописи Davis Museum сняло со стен картины, которые были созданы художниками-мигрантами или были переданы музею от мигрантов.
В место этих картин в музее висят таблички «сделано или предоставлено иммигрантом», отмечает CNN.
Поводом к протесту стало введение президентом США Дональдом Трампом жестких правил по депортации мигрантов, которые признаны виновными в преступлениях. Кроме этого, недовольство мигрантов вызвал указ президента о временном запрете на въезд в США гражданам семи стран. Действие этого указа было оспорено в суде США, 17 февраля апелляционный суд приостановил разбирательство.