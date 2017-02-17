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14:11 (мск), источник: РИА Новости

В США в нескольких крупных городах мигранты устроили забастовку

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Акция «День без иммигрантов» стартовала в четверг в ряде крупных городов США, обернувшись перебоями в работе бизнеса и отказом мигрантов тратить деньги, передает телеканал CNN.

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Акция была организована с целью показать администрации президента США Дональда Трампа, как много иммигранты делают для экономики страны на фоне жестких указов главы государства по отношению к приезжим, говорится в сообщении.

«Города это почувствовали в четверг в связи с закрытием бизнесов и отказа иммигрантов тратить деньги в этот день», — отмечает CNN.

По данным телеканала, «многие иммигранты и владельцы бизнеса отказались работать в знак солидарности».

Узнав об акции, некоторые сотрудники ресторанов проделали «двойную работу» наперед, чтобы бизнес не пострадал.

Например, в заведении Little Red Fox в Вашингтоне, руководитель которого Мэтт Карр позволил устроить «забастовку» своим работникам, хотя их работа и является важной составляющей его бизнеса.

В четверг отказалась от работы в окружной администрации Санхуана Гонзалес, чья семья переехала в Техас из Мексики в 1988 году, чтобы работать на ферме. «Я сказала своей дочери, что сегодня мы не покупаем что-либо и не едим вне дома», — сказала Гонзалес. Также прекратила работу сотрудница косметического салона в Далласе. О забастовках на крупных предприятиях не сообщается.

Вместе с тем, из-за «Дня без иммигрантов» пострадала и культурная жизнь.

В частности, в штате Массачусетс руководство музея живописи Davis Museum сняло со стен картины, которые были созданы художниками-мигрантами или были переданы музею от мигрантов.

В место этих картин в музее висят таблички «сделано или предоставлено иммигрантом», отмечает CNN.

Поводом к протесту стало введение президентом США Дональдом Трампом жестких правил по депортации мигрантов, которые признаны виновными в преступлениях. Кроме этого, недовольство мигрантов вызвал указ президента о временном запрете на въезд в США гражданам семи стран. Действие этого указа было оспорено в суде США, 17 февраля апелляционный суд приостановил разбирательство.

Комментарии
6
конь педальный
Отказ мигрантов тратить деньги легко урегулировать отказом в выдаче им пособий.
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А Б
Иммигранты могут проводить хоть неделю, хоть месяц без них на рабочих местах. Экономика США от этого никак не пострадает. Учитывая численность безработных в США, всегда найдутся те, кто встанет на место этих иммигрантов.
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Виктор Гущин
Почему убрали с ленты мой комментарий, появившимся первым по вашему же приглашению, патриоты хреновы?..
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