В США в нескольких крупных городах мигранты устроили забастовку

В США пройдет акция «День без иммигрантов»

Акция была организована с целью показать администрации президента США Дональда Трампа, как много иммигранты делают для экономики страны на фоне жестких указов главы государства по отношению к приезжим, говорится в сообщении.

«Города это почувствовали в четверг в связи с закрытием бизнесов и отказа иммигрантов тратить деньги в этот день», — отмечает CNN.

По данным телеканала, «многие иммигранты и владельцы бизнеса отказались работать в знак солидарности».

Узнав об акции, некоторые сотрудники ресторанов проделали «двойную работу» наперед, чтобы бизнес не пострадал.