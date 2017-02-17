Адвокат: Информация об аресте советника главы Ростуризма Кудели недостоверна

Ранее ряд СМИ сообщил, что Куделя был арестован на 15 суток за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Он якобы отказался предоставить оперативникам доступ к содержимому находящегося в помещении сейфа.

«Информация о том, что назначено наказание в виде 15 суток (административного ареста) не соответствует действительности. Он находится на рабочем месте. Никакого наказания суд ему не назначал», — сказал адвокат.

Торбин при этом подтвердил сообщения об обыске в здании Ростуризма, о котором ранее сообщал ТАСС.

Как сообщил агентству сам Куделя, обыск проводился в рамках расследования нарушений в сфере предпринимательской деятельности в 2012—2013 годах. «Были процессуальные действия, обыск производился в здании Ростуризма по вопросам не имеющим отношения к Ростуризму, а имеющие отношения к предпринимательской деятельности 2012−2013 годов», — пояснил Куделя.

Он подтвердил, что сейчас находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности. Никаких повесток о вызове в правоохранительные органы на допросы Куделя, по его словам, не получал.