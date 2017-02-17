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15:43 (мск), источник: ТАСС

Адвокат: Информация об аресте советника главы Ростуризма Кудели недостоверна

КРАСНОДАР, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Советник главы Ростуризма Евгений Куделя не является подозреваемым либо обвиняемым по уголовным и административным делам. Информация о его аресте не соответствует действительности, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Торбин.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Куделя был арестован на 15 суток за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Он якобы отказался предоставить оперативникам доступ к содержимому находящегося в помещении сейфа.

«Информация о том, что назначено наказание в виде 15 суток (административного ареста) не соответствует действительности. Он находится на рабочем месте. Никакого наказания суд ему не назначал», — сказал адвокат.

Торбин при этом подтвердил сообщения об обыске в здании Ростуризма, о котором ранее сообщал ТАСС.

Как сообщил агентству сам Куделя, обыск проводился в рамках расследования нарушений в сфере предпринимательской деятельности в 2012—2013 годах. «Были процессуальные действия, обыск производился в здании Ростуризма по вопросам не имеющим отношения к Ростуризму, а имеющие отношения к предпринимательской деятельности 2012−2013 годов», — пояснил Куделя.

Он подтвердил, что сейчас находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности. Никаких повесток о вызове в правоохранительные органы на допросы Куделя, по его словам, не получал.

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