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17:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Депутаты Татарстана поддержали проект стратегии по защите интересов женщин

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Депутаты Госсовета РТ, члены депутатского объединения «Мэрхэмэт» — «Милосердие» поддержали проект Национальной стратегии действия в интересах женщин на 2017 — 2022 гг.

Они направят свои предложения по реализации этого документа. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Инициатором разработки стратегии стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Работа над документом велась в течение года. Планируется, что он будет подписан к 8 марта. В стратегии определены основные направления государственной политики в отношении женщин, пути реализации принципа равных прав и свобод, создания равных возможностей для женщин.

«После подписания стратегии нам предстоит разработать аналогичный документ на уровне республики, — сказала на заседании зампредседателя Госсовета, руководитель объединения “Мэрхэмэт” — “Милосердие” Татьяна Ларионова. — Сегодня в Татарстане проживает 2 млн 79 тыс. женщин, а это более половины населения Татарстана. Несмотря на то, что в республике реализуются 30 социально значимых программ, направленных, в том числе, и на улучшение положения женщин, нерешенных задач остается немало. Обеспечение жильем и земельными участками многодетных семей, вопросы трудоустройства, особенно если речь идет о беременности и материнстве, выплата алиментов, немало случаев насилия в быту».

«В последнее время изменилась тональность обсуждения данных проблем, — заметила Ларионова. — Стало меньше пафоса и больше остроты».

Глава Минтрудсоцзащиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что к работе по государственной политике в интересах женщин должны привлекаться общественные организации. «У нас общая задача, направленная на сохранение семейных ценностей, повышение роли женщины в обществе, преодоление гендерных стереотипов, — считает она. — И в этом также велика роль средств массовой информации».

Также был поднят вопрос о женщинах, занятых на вредном производстве. «Занятость женщин на вредных производствах привела к тому, что каждое шестое регистрируемое нами профессиональное заболевание, диагностируется у женщин», — подчеркнула руководитель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова.

По итогам заседания депутатского объединения «Мэрхэмэт» — «Милосердие» была принята резолюция. В ней, в частности, Кабмину РТ было рекомендовано разработать и утвердить межведомственные нормативные акты, регулирующие вопросы взаимодействия органов внутренних дел, учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты в оказании помощи женщинам, оказавшимся в трудных жизненных условиях, женщинам с несовершеннолетними детьми в кризисных ситуациях. Также разработать и утвердить нормативные механизмы поощрения социально ориентированных организаций, предоставляющих социальные услуги женщинам.

Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ предложено привлечь к разработке плана первоочередных мероприятий по реализации стратегии заинтересованные министерства, ведомства и общественные структуры республики. Также будут созданы дискуссионные площадки для обсуждения актуальных вопросов.

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