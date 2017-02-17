В Казахстане сокращаются расходы на оборону

В 2016 году расходы на охрану общественного порядка выросли на 5%, в то время как затраты на оборону уменьшились на 3%, сообщает Ranking.kz. На финансирование обороны РК и общественного порядка за 2016 год госбюджет выделил 1 трлн тенге — на 12 млрд больше, чем годом ранее (+1,1%). При этом расходы на оборону сократились на 3%, а на поддержание общественного порядка, напротив, увеличились на 5%. На оборону и общественный порядок уходит 11% от всех затрат после соцподдержки (21%) и образования (18%). Из них на оборону ежегодно расходуется 41−43%, на поддержку общественного порядка, безопасности, правовой, судебной и уголовной деятельности больше — 57−59%.

В основном, данная сфера финансируется из средств республиканского бюджета. 86% приходится на РБ и 14% на МБ. За 2016 год из РБ было выделено 877 млрд тенге — на 4 млрд больше 2015 года. На оборону пришлось 440 млрд тенге (- 4% с 2015 года), а на общественный порядок 453 млрд тенге (+5%). На 2017 год на оборону запланировано выделить 408 млрд тенге, что сократит расходы еще на 4% и увеличить расходы на общественный порядок до 482 млрд тенге (+6%). Из местного бюджета поступило 146 млрд тенге — на 8 млрд больше 2015 года. На оборону 15 млрд тенге (+10%), а на общественный порядок 131 млрд тенге (+5%). *- Так как ГБ = РБ + МБ, рассматривая отдельно РБ и МБ, трансферты из РБ в МБ зачитываются в расходы РБ и эти же трансферты, расходуемые МБ зачитываются в расходы МБ и происходит двойной учет суммы трансфертов. Во избежание этого расходы РБ на нацбезопасность представлены без учета трансфертов. Расходы республиканского бюджета на оборону на 90% состоят из военных нужд (380 млрд тенге в 2016 году) и на 10% из обеспечения работы по чрезвычайным ситуациям (43,5 млрд тенге). Основная доля расходов в обеспечение общественного порядка приходится на обеспечение безопасности (44%) и на правохранительную деятельность (28%). Финансирование противодесвтияю уголовной деятельности занимет 8% в расходах, расходы на судебную — 7%. Сильный рост затрат наблюдается в правохранительной, судебной и в деятельности по обеспечению законости и правопорядка (+12%). Расходы по обеспечению безопасности личности, общества и государства увеличилась на 3%. Остальные категории расходов сократились на 5−6%.

По количеству расходов на оборону лидирует следующая тройка областей: ЮКО, Акмолинская и Алматинская области. Их совокупная доля составила 43% в 2016 году. Следом с небольшим отставанием идут Алматы и Карагандинская область. В 2016 году в ЮКО было выделено 2,2 млрд тенге (в 2 раза больше предыдущего года), в Аклмолинскую 2,17 млрд тенге (+12%) и в Алматинскую 2 млрд тенге, что в 2 раза меньше 2015 года.

По количеству расходов на обеспечение общественного порядка выделяются два регина Алматы и ЮКО (22%) и чуть меньше расходов идет в Астану, Карагандинскую, Алматинскую области и ВКО. Вместе их совокупная доля составляет 54%. В Алматы в 2016 году было выделено на эти цели 16 млрд тенге (+13% с 2015 года), в ЮКО 13 млрд (+8%), в Астану, Карагандинскую, Алматинскую области и ВКО идет в среднем по 10,5 млрд тенге. Расходы Астаны и Алматинской области увеличились на 10% и 4% соотвественно, а Карагандинской и ВКО сократились на 1% и на 4% соотвественно.