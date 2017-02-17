Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Прессу выгнали из зала на первой встрече глав МИД России и США
Экс-депутат: решение о Крыме принял один человек, все были против
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Боец ВСУ рассказал об «утилизации» наркоманов на Донбассе - СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10Авария на крупнейшей в США плотине
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Самый грязный город в мире
15:11 (мск), источник: Profinance.kz

В Казахстане сокращаются расходы на оборону

В Казахстане сокращаются расходы на оборону, но увеличиваются на правоохранительные органы.

В 2016 году расходы на охрану общественного порядка выросли на 5%, в то время как затраты на оборону уменьшились на 3%, сообщает Ranking.kz.

На финансирование обороны РК и общественного порядка за 2016 год госбюджет выделил 1 трлн тенге — на 12 млрд больше, чем годом ранее (+1,1%). При этом расходы на оборону сократились на 3%, а на поддержание общественного порядка, напротив, увеличились на 5%.

На оборону и общественный порядок уходит 11% от всех затрат после соцподдержки (21%) и образования (18%). Из них на оборону ежегодно расходуется 41−43%, на поддержку общественного порядка, безопасности, правовой, судебной и уголовной деятельности больше — 57−59%.

В основном, данная сфера финансируется из средств республиканского бюджета. 86% приходится на РБ и 14% на МБ.

За 2016 год из РБ было выделено 877 млрд тенге — на 4 млрд больше 2015 года. На оборону пришлось 440 млрд тенге (- 4% с 2015 года), а на общественный порядок 453 млрд тенге (+5%).

На 2017 год на оборону запланировано выделить 408 млрд тенге, что сократит расходы еще на 4% и увеличить расходы на общественный порядок до 482 млрд тенге (+6%).

Из местного бюджета поступило 146 млрд тенге — на 8 млрд больше 2015 года. На оборону 15 млрд тенге (+10%), а на общественный порядок 131 млрд тенге (+5%).

*- Так как ГБ = РБ + МБ, рассматривая отдельно РБ и МБ, трансферты из РБ в МБ зачитываются в расходы РБ и эти же трансферты, расходуемые МБ зачитываются в расходы МБ и происходит двойной учет суммы трансфертов. Во избежание этого расходы РБ на нацбезопасность представлены без учета трансфертов.

Расходы республиканского бюджета на оборону на 90% состоят из военных нужд (380 млрд тенге в 2016 году) и на 10% из обеспечения работы по чрезвычайным ситуациям (43,5 млрд тенге).

Основная доля расходов в обеспечение общественного порядка приходится на обеспечение безопасности (44%) и на правохранительную деятельность (28%). Финансирование противодесвтияю уголовной деятельности занимет 8% в расходах, расходы на судебную — 7%.

Сильный рост затрат наблюдается в правохранительной, судебной и в деятельности по обеспечению законости и правопорядка (+12%). Расходы по обеспечению безопасности личности, общества и государства увеличилась на 3%. Остальные категории расходов сократились на 5−6%.

По количеству расходов на оборону лидирует следующая тройка областей: ЮКО, Акмолинская и Алматинская области. Их совокупная доля составила 43% в 2016 году. Следом с небольшим отставанием идут Алматы и Карагандинская область.

В 2016 году в ЮКО было выделено 2,2 млрд тенге (в 2 раза больше предыдущего года), в Аклмолинскую 2,17 млрд тенге (+12%) и в Алматинскую 2 млрд тенге, что в 2 раза меньше 2015 года.

По количеству расходов на обеспечение общественного порядка выделяются два регина Алматы и ЮКО (22%) и чуть меньше расходов идет в Астану, Карагандинскую, Алматинскую области и ВКО. Вместе их совокупная доля составляет 54%.

В Алматы в 2016 году было выделено на эти цели 16 млрд тенге (+13% с 2015 года), в ЮКО 13 млрд (+8%), в Астану, Карагандинскую, Алматинскую области и ВКО идет в среднем по 10,5 млрд тенге. Расходы Астаны и Алматинской области увеличились на 10% и 4% соотвественно, а Карагандинской и ВКО сократились на 1% и на 4% соотвественно.

Наибольший рост расходов на оборону и общественный порядок наблюдается в Атырауской области (+32%) — резкое увеличение затрат по обеспечению общественного порядка. В денежном выражение затраты увеличились с 5,8 млрд тенге до 7,6 млрд в 2016 году.

На втором месте стоит ЮКО, где расходы увеличились с 13 млрд до 15 млрд тенге (+16%) из-за увеличения в два раза расходов на оборону.

И на третьем месте Павлодарская область (+16%), однако в денежном эквиваленте расходы региона увеличились лишь на 8,7 млн тенге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проведён мониторинг цен на продукты питания в разных регионах РК
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
В крупных городах США мигранты устроили забастовку
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь