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15:00 (мск), источник: ivbg.ru

Полтавченко отказался приравнивать встречи с избирателями к митингам

Комитет по законодательству ЗакС Петербурга одобрил сегодня законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. Однако, Георгий Полтавченко его не подписал.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Санкт-Петербурга предложил поправками в действующий закон «О митингах…» сократить максимальное число избирателей на депутатских встречах до 100 человек. А также определить специальные зоны для этих встреч. Правда, утверждение мест встреч депутатов с избирателями губернатор планирует оставить за собой.

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Законопроект, предписывающий депутатам согласовывать с местной администрацией дату и место встречи с избирателями, внесен на рассмотрение в петербургский парламент три недели назад и уже принят в трех чтениях. Так парламентарии отреагировали на массовые протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ, которые возглавили оппозиционные депутаты. Поскольку петербургская администрация не согласовала митинги протеста, проходили они под видом встреч с депутатами. Парламентарии посчитали, что необходимо ликвидировать пробел в законодательстве, позволяющий депутатам проводить массовые мероприятия без соответствующих согласований.

Известно, что окончательное голосование за законопроект состоится на ближайшем пленарном заседании ЗакСа. И, кстати, в Москве аналогичный закон уже действует.

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