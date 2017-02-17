Полтавченко отказался приравнивать встречи с избирателями к митингам
Комитет по законодательству ЗакС Петербурга одобрил сегодня законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. Однако, Георгий Полтавченко его не подписал.
Комитет по законодательству ЗакС Петербурга одобрил сегодня законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. Однако, Георгий Полтавченко его не подписал.
Губернатор
Законопроект, предписывающий депутатам согласовывать с местной администрацией дату и место встречи с избирателями, внесен на рассмотрение в петербургский парламент три недели назад и уже принят в трех чтениях. Так парламентарии отреагировали на массовые протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ, которые возглавили оппозиционные депутаты. Поскольку петербургская администрация не согласовала митинги протеста, проходили они под видом встреч с депутатами. Парламентарии посчитали, что необходимо ликвидировать пробел в законодательстве, позволяющий депутатам проводить массовые мероприятия без соответствующих согласований.
Известно, что окончательное голосование за законопроект состоится на ближайшем пленарном заседании ЗакСа. И, кстати, в Москве аналогичный закон уже действует.