Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с Россией в Сирии

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал во время переговоров с представителями государств, выступающих против президента Сирии Башара Асада.

В сентябре прошлого года Россия и США согласовали план по Сирии, включавший прекращение огня и координацию операций между военными. Спустя месяц Вашингтон объявил о прекращении сотрудничества, оставив лишь военные каналы для предотвращения конфликтов в воздухе.

В российском МИД связали решение США с их неспособностью выполнить взятые на себя обязательства, прежде всего, в вопросе размежевания террористов и так называемой умеренной оппозиции.

В конце января Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились на переговорах в Астане о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня. Три страны также подтвердили «намерение совместно бороться с ИГ и «Джебхат ан-Нусрой» (группировки запрещены в России — ред.) и отмежевать их от группировок вооруженной оппозиции Сирии.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, на переговорах в Бонне Тиллерсон выразил готовность поддерживать астанинский процесс по сирийскому урегулированию.