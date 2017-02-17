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14:27 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Медиа-холдинг «Уральский рабочий» сменил владельца

Сумма сделки по продаже печатного холдинга составила 1 000 рублей.

В Екатеринбурге поменялся владелец медиахолдинга «Уральский рабочий», выпускающий печатные издания «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург», передает корреспондент «АиФ-Урал» в пятницу, 17 февраля.

В результате состоявшейся сделки единственным участником холдинга осталось ООО «Вечерний Екатеринбург», а сумма сделки составила всего 1 000 рублей, пишет ЕАН.

По сути произошло то, о чем ранее писал «АиФ-Урал» — одна из самых старейших газет Екатеринбурга «Уральский рабочий» в скором времени может прекратить свое существование. По информации источников издания, в медиахолдинге останется только газета «Вечерний Екатеринбург», а «Уральский рабочий», скорее всего, с апреля этого года будет выпускаться под эгидой «Областной газеты».

При этом уже сейчас издание выходит четыре раза в неделе с четырьмя полосами формата А3 и телепрограммой. Кроме того, в газете значительно сократился штат сотрудников.

По данным ресурса Kartoteka.ru, до сегодняшнего дня холдинг принадлежал учредителям ООО «Медиа-инвест» и ООО «Апрель-99» с уставным капиталом 836 667 рублей.

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