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14:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловский экс-министр АПК и продовольствия возглавил Союз животноводов Урала

Экс-министр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов возглавил Союз животноводов Урала. «Моя задача — сохранить все хорошее, что было сделано Союзом до меня. Проанализировать работу предприятий животноводческого комплекса Свердловской области, подумать, что еще можно сделать для развития агропромышленного комплекса, в частности в молочном животноводстве», — рассказал Михаил Копытов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, на посту руководителя Союза он сменил депутата законодательного собрания Свердловской области, генерального директора «УГМК-Агро» Илью Бондарева, который в прошлом году был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Напомним, Союз животноводов Урала — это некоммерческое партнерство, в которое входят крупнейшие сельхозпредприятия региона, производящие более 60% местной животноводческой продукции — мяса и молока. Союз существует уже 10 лет. В сферу деятельности Союза входит разработка рекомендаций, организационных мероприятий по выполнению федеральных, региональных и местных программ и проектов в области сельского хозяйства.

Добавим, что в настоящий момент Михаил Копытов также является помощником депутата Ильи Бондарева в областной думе.

Михаил Копытов в ноябре 2016 года покинул пост министра АПК и продовольствия Свердловской области по достижению пенсионного возраста. 16 ноября Михаилу Копытову исполнилось 60 лет. В должности главы агропромышленного ведомства Михаил Копытов работал с апреля 2012 года, а общий стаж в сельскохозяйственной сфере региона — более 40 лет.

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