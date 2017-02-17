Свердловский экс-министр АПК и продовольствия возглавил Союз животноводов Урала

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, на посту руководителя Союза он сменил депутата законодательного собрания Свердловской области, генерального директора «УГМК-Агро» Илью Бондарева, который в прошлом году был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Напомним, Союз животноводов Урала — это некоммерческое партнерство, в которое входят крупнейшие сельхозпредприятия региона, производящие более 60% местной животноводческой продукции — мяса и молока. Союз существует уже 10 лет. В сферу деятельности Союза входит разработка рекомендаций, организационных мероприятий по выполнению федеральных, региональных и местных программ и проектов в области сельского хозяйства.

Добавим, что в настоящий момент Михаил Копытов также является помощником депутата Ильи Бондарева в областной думе.

Михаил Копытов в ноябре 2016 года покинул пост министра АПК и продовольствия Свердловской области по достижению пенсионного возраста. 16 ноября Михаилу Копытову исполнилось 60 лет. В должности главы агропромышленного ведомства Михаил Копытов работал с апреля 2012 года, а общий стаж в сельскохозяйственной сфере региона — более 40 лет.