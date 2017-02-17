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14:51 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов назначил врио главы Службы госстройнадзора Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости (Крым). Временно исполняющим обязанности главы Службы государственного строительного надзора РК стал Нариман Исаев, ранее исполнявший обязанности заместителя.

Источник: AP 2017

Соответствующий указ главы Республики Сергея Аксенова размещен на официальном портале правительства Крыма.

Нариман Исаев уроженец Нижнечирчикского района Ташкентской области УзССР. С 2000 по 2005 годы занимал различные должности в управлениях юстиций разных районов Крыма. В 2010 году стал судьей постоянно действующего третейского суда АР Крым, с 2014 по 2015 — судьей постоянно действующего Высшего арбитражного третейского суда. В 2015 году был назначен заместителем руководителя Службы государственного строительного надзора Республики Крым.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), 16 февраля Сергей Аксенов уволил главу Службы госстройнадзора РК, в связи с тем, что «этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство». Соответствующий указ уже размещен на портале правительства РК.

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