Аксенов назначил врио главы Службы госстройнадзора Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости (Крым). Временно исполняющим обязанности главы Службы государственного строительного надзора РК стал Нариман Исаев, ранее исполнявший обязанности заместителя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости (Крым). Временно исполняющим обязанности главы Службы государственного строительного надзора РК стал Нариман Исаев, ранее исполнявший обязанности заместителя.
Соответствующий указ главы Республики Сергея Аксенова размещен на официальном портале правительства Крыма.
Нариман Исаев уроженец Нижнечирчикского района Ташкентской области УзССР. С 2000 по 2005 годы занимал различные должности в управлениях юстиций разных районов Крыма. В 2010 году стал судьей постоянно действующего третейского суда АР Крым, с 2014 по 2015 — судьей постоянно действующего Высшего арбитражного третейского суда. В 2015 году был назначен заместителем руководителя Службы государственного строительного надзора Республики Крым.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), 16 февраля Сергей Аксенов уволил главу Службы госстройнадзора РК, в связи с тем, что «этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство». Соответствующий указ уже размещен на портале правительства РК.