Аксенов назначил врио главы Службы госстройнадзора Крыма

Соответствующий указ главы Республики Сергея Аксенова размещен на официальном портале правительства Крыма.

Нариман Исаев уроженец Нижнечирчикского района Ташкентской области УзССР. С 2000 по 2005 годы занимал различные должности в управлениях юстиций разных районов Крыма. В 2010 году стал судьей постоянно действующего третейского суда АР Крым, с 2014 по 2015 — судьей постоянно действующего Высшего арбитражного третейского суда. В 2015 году был назначен заместителем руководителя Службы государственного строительного надзора Республики Крым.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), 16 февраля Сергей Аксенов уволил главу Службы госстройнадзора РК, в связи с тем, что «этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство». Соответствующий указ уже размещен на портале правительства РК.