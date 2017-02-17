Депутаты горсовета утвердили отмену прямых выборов мэра Калининграда

Депутаты городского совета Калининграда в пятницу утвердили внесение изменений в устав городского округа, предполагающих отмену прямых выборов градоначальника.

В частности, в новой редакции теперь изложено второе предложение пункта 2 статьи 27 Устава. «Глава городского округа избирается городским Советом депутатов Калининграда из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий городского Совета депутатов Калининграда, принявшего решение об избрании лица на должность главы городского округа, и возглавляет администрацию городского округа «Город Калининград».

Напомним, общественные слушания по изменениям в устав прошли 1 февраля, но были чистой формальностью — решение об отказе от выборов мэра Калининграда областная Дума одобрила еще в конце ноября.