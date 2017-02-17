Николай Меркушкин и Николя Мор обсудили текущую ситуацию на «АвтоВАЗе»

Рабочие встречи главы региона и руководителя крупнейшего автозавода страны носят традиционный характер, в ходе которых обсуждается социально-экономическая ситуация на предприятии. В частности, сегодня Николай Меркушкин и Николя Мор обсудили итоги работы завода в 2016 году.

Президент завода пояснил, что в прошлом году АвтоВАЗ произвел (с учетом завода компании в Ижевске) 408 тыс. автомобилей, в 2017 г. предприятие планирует увеличить выпуск автомобилей на 10% и по итогам года выпустить порядка 465 тыс. автомобилей под брендами Lada, Renault, Nissan и Datsun.

Николя Мор сообщил губернатору, что министерство промышленности и торговли России подтвердили план господдержки предприятия на текущий год.

«Какова сейчас доля компании на российском рынке?», — уточнил Николай Меркушкин. Николя Мор сообщил, что в январе доля завода составила 21%, в январе же продажи завода выросли на 5%.

Кроме того, стороны обсудили дополнительную эмиссию акций компании, которая прошла в конце прошлого года. Это позволило дополнительно привлечь в уставной капитал предприятия 26 млрд рублей.